Podívejte se, jak bude vypadat přehrávání videa v Apple CarPlay!

Zdá se, že Apple to s přehráváním videa v CarPlay myslí skutečně vážně. O tom, že iOS 26 přinese oficiální podporu pro video v autě, jsme se dozvěděli už na loňské WWDC, byť se tehdy jednalo o informaci bez jakéhokoliv bližšího časového upřesnění. První beta iOS 26.4 teď nicméně naznačuje, že se tahle dlouho očekávaná funkce začíná dostávat do konkrétní podoby. A co víc, můžeme už dokonce i vidět, jak by vše mělo zhruba vypadat.
Vývojář Thomas Dye se totiž dostal k části rozhraní, které je běžným uživatelům zatím skryto, a pomocí simulátoru CarPlay v vývojovém prostředí ukázal, jak by přehrávání videa v CarPlay mohlo vypadat a to včetně podoby aplikace Apple TV v autě.
Z ukázky vyplývá, že Apple například počítá s plnohodnotnou aplikací Apple TV pro CarPlay. Ta by měla nabídnout přístup k obsahu ze streamovací služby Apple TV, ale i k filmům a seriálům z osobní knihovny. V praxi to znamená, že pokud budete stát na parkovišti, čekat v autě nebo třeba nabíjet elektromobil, můžete si pustit film nebo seriál přímo na infotainmentu. Jak přesně bude aplikace vypadat ve finální verzi, zatím není jisté, ale to, co Dye ukázal, působí překvapivě dospěle a promyšleně.
Přesun videa mezi iPhonem a CarPlay
Zajímavým detailem je také nové rozhraní pro přesouvání přehrávaného videa mezi iPhonem a displejem auta. Pokud tedy budete sledovat video na telefonu a následně se připojíte k CarPlay, mělo by být možné ho jedním klepnutím zobrazit na větší obrazovce. Stejně tak opačně.
Další drobností, kterou Dye ve své ukázce odhalil, je nová sekce Video v Nastavení. Ta by se měla objevit ve chvíli, kdy konkrétní automobil podporu pro video v CarPlay nabídne. Právě tady by si uživatel mohl spravovat chování funkce nebo zjistit, zda je v jeho autě vůbec dostupná.
Automobilky mají klíčové slovo
Je nicméně počítat hned s několika omezeními, kdy například přehrávání videa bude možné pouze při stání a samotné automobilky budou muset tuto funkci do svých systémů implementovat. To znamená, že i po vydání iOS 26.4 může trvat měsíce, než se video v CarPlay reálně dostane k většímu množství řidičů. Přesto jde o důležitý krok. Apple nejdřív otevřel dveře, teď je zjevné, že na své straně dokončuje technickou část řešení. Jakmile bude iOS 26.4 dostupný veřejně, začne se pravděpodobně lámat chleba i u výrobců aut.