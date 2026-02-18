iOS 26.4 beta skrývá řadu novinek, které nejsou na první pohled vidět! Seznamte se s nimi

Apple v rámci první bety iOS 26.4 nepřináší jen viditelné novinky, ale také řadu menších úprav, které rozšiřují funkčnost systému napříč aplikacemi. Některé změny jsou nenápadné, jiné ale mohou mít reálný dopad na každodenní používání iPhonu. Většina z nich se týká systémových aplikací a drobných optimalizací rozhraní.
Zdraví, Fotoaparát a Apple Music
V aplikaci Zdraví se objevuje nová metrika Average Bedtime, která v sekci spánku zobrazuje průměrný čas usínání. Uživatel tak lépe vidí, jak pravidelnost večerního režimu ovlivňuje kvalitu spánku. V USA Apple zároveň rozšířil přehled vitálních funkcí o zobrazení hladiny kyslíku v krvi přímo v denním grafu.
Fotoaparát získal v nastavení novou volbu Audio Zoom. Při přiblížení obrazu během natáčení videa se zvuk automaticky zaměřuje na objekt v záběru. Funkci lze zapnout nebo vypnout podle preferencí uživatele a je určená ke zlepšení kvality zvuku při zoomování.
Apple Music nyní umožňuje přidat jednu skladbu do více playlistů najednou. V dialogu pro přidání skladby se zobrazí seznam playlistů, kde lze vybrat více položek současně, což zjednodušuje správu hudební knihovny.
CarPlay, hotspot a Zkratky
V systému se objevily zmínky o budoucí podpoře Apple TV v CarPlay. To naznačuje možnost přehrávání videoobsahu na displeji vozidla v době, kdy auto stojí. Apple už dříve oznámil podporu AirPlay videa do CarPlay a iOS 26.4 naznačuje další rozšíření této funkce.
Apple také přesunul informace o spotřebě dat hotspotu. Nově se zobrazují přímo v sekci Osobní hotspot, nikoli pouze v nastavení mobilních dat. V části Face ID a kód v Nastavení se při zadávání kódu pro přístup k možnostem nyní text zarovnává na střed místo doleva.
Aplikace Zkratky pak získala novou akci Set Charge Limit, která umožňuje nastavit maximální limit nabití baterie iPhonu. Jde o další krok směrem k lepší správě kondice baterie.
Z mého pohledu iOS 26.4 potvrzuje, že Apple teď víc než nové efekty řeší stabilitu, čitelnost systému a dlouhodobou udržitelnost. Není to update, který by lákal na nové funkce, ale právě tyhle verze se často ukážou jako nejdůležitější v každodenním používání.