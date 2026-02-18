Falešná Alza láká na iPhone 16 Pro za 245 Kč

Internet je plný podvodů. A bývají stále sofistikovanější. Dnes při ranním scrollování Facebooku jsem narazil na docela zajímavý status, který mě zaujal. „Takhle mi Аlzа poděkovala za půlku života práce. Vyhodili mě jen proto, že jsem odmítla jít do práce o víkendu kvůli akutní návštěvě veterináře s mojí fenou. A teď už je mi to jedno. Chystám se odhalit to, co se manažeři tak snaží skrývat. Každý rok musí každá prodejna Аlzа podle podmínek smlouvy distribuovat určité množství produktů za účelem sběru zákaznických recenzí. Většina lidí ani neví, že tyto produkty existují, protože vedení je často přeprodává bokem. Teď ale můžete získat telefon iРhоnе 16 Рrо jen za to, že napíšete krátkou recenzi….,“ stojí mimo jiné v příspěvku, na který jsem narazil na Facebooku.
Status si na první pohled získá vaší pozornost. Je napsán srozumitelnou češtinou a zaujme tím, jak „jeden malý člověk“ bojuje proti korporátu. V komentáři byl pak odkaz od autorky, který vás však samozřejmě odkáže na falešné stránky Alzy. Zas a znova, nezkušený uživatel nemusí nic rozpoznat. Je zde logo Alzy, fotky iPhonu a srozumitelný český text. Dole je dokonce komentářová zóna, kde uživatel „Podpora Alza.cz“ ujišťuje, že zboží bude dodáno či uživatel, který potvrzuje, že můj iPhone dorazil, což dokládá fotkou.
Fotogalerie
Je to samozřejmě celé podvod, k jehož odhalení si stačí všímat základních věcí. Jednak uživatel, který příspěvek postnul, měl jednotky přátel, pár sledujících a žádné dřívější příspěvky. Nápovědou budiž i URL Alzy, které skrývalo „-giveawayhub.com“. Smutné je, že v komentářích někteří lidé psali, že dotazník vyplnili a čekají. Já na něj pochopitelně neklikal a tedy úplně nevím, jaké informace podvodníci vytáhli. Účet jsem nahlásil a teď už je vše na Facebooku. Nicméně jak jej znám(e), těžko říci, jak svižný v blokaci bude, pokud vůbec.