Call of Duty: Warzone Mobile definitivně končí. Známe datum vypnutí serverů

Podpora pro Call of Duty: Warzone Mobile byla oficiálně ukončena už v minulém roce. Nyní však vývojáři konečně upřesnili to nejdůležitější, konkrétní datum, kdy budou servery definitivně vypnuty a hra se stane zcela nehratelnou. Konec přijde už 17. dubna 2026 a dlouho očekávaná hra tak po pouhých dvou letech skončí.
Call of Duty: Warzone Mobile dorazilo na Android i iOS v březnu 2024 s obrovskými ambicemi. Activision sliboval plnohodnotný „warzone“ zážitek na mobilech, propojený s konzolovou a PC verzí, sdílený postup i ikonické mapy jako Verdansk. Marketing byl masivní a očekávání hráčů obrovská. Hra po spuštění trpěla technickými problémy, přehříváním zařízení, nestabilním výkonem a především nízkou optimalizací. Na výkonnějších telefonech sice běžela relativně obstojně, ale širší publikum, na které free-to-play titul nutně cílí, se nedostavilo. Nízký počet aktivních hráčů znamenal jediné, slabou monetizaci. A právě ta je u free-to-play her klíčová. Pokud hráči neutrácí za battle passy, skiny a další mikrotransakce, ekonomika projektu se rychle rozpadá.
Na hru extrémně rychle zanevřeli nejen běžní hráči, ale neujala se ani mezi streamery, kteří se zaměřují právě na klasický Warzone. Necelých 14 měsíců po vydání proto vývojáři oznámili ukončení podpory. Aktualizace ustaly, nový obsah nepřicházel a hra postupně mizela z veřejného prostoru. Je to poměrně rychlý konec na značku takového formátu, obzvlášť když si uvědomíme, že mobilní trh dnes generuje vyšší příjmy než konzole i PC dohromady. Pokud si chcete Warzone Mobile ještě naposledy vyzkoušet, nebude to úplně jednoduché. Activision hru stáhl jak z Google Play, tak z Apple App Storu už minulý rok. Instalace je tak možná pouze přes alternativní aplikační obchody nebo pokud ji máte v historii nákupů a zařízení vám ji umožní znovu stáhnout. Pro nové hráče je cesta výrazně komplikovanější a to je další signál, že projekt byl fakticky odepsán už dávno před oficiálním datem vypnutí.
Zajímavé je srovnání s jiným mobilním titulem ze stejné série, tedy s Call of Duty Mobile. Ten je na trhu už několik let a stále patří mezi nejvýdělečnější mobilní hry vůbec. Zatímco Warzone Mobile skončil jako ambiciózní, ale neúspěšný experiment, Call of Duty Mobile dokazuje, že značka na mobilech funguje, jen jiným způsobem. A tady je podle mě klíčový rozdíl. Warzone Mobile se snažil být „velkým Warzonem v kapse“, místo aby byl od základu navržen jako mobilní hra. Mobilní trh má vlastní pravidla, tempo i očekávání hráčů. A kdo je nerespektuje, tvrdě narazí.