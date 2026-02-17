Konec nezabezpečených RCS zpráv? Apple v iOS 26.4 chystá zásadní zlepšení

Apple pokračuje v postupném sbližování světa iOS a Androidu a první beta iOS 26.4 přináší další velmi zajímavý krok tímto směrem. Společnost totiž začíná testovat end-to-end šifrování pro RCS zprávy, tedy technologii, která má potenciál zásadně zlepšit zabezpečení komunikace mezi iPhony a telefony s Androidem.
Novinka se objevuje nejen v iOS 26.4, ale také v iPadOS 26.4 a macOS Tahoe 26.4. Apple na jejím vývoji spolupracuje s asociací GSMA, která stojí za standardem RCS. Cílem je přinést stejnou úroveň zabezpečení, na jakou jsou uživatelé iPhonů zvyklí u iMessage, i do konverzací probíhajících napříč platformami.
Zatímco iMessage podporuje end-to-end šifrování už dlouhé roky a RCS mezi Android zařízeními jej má rovněž k dispozici, komunikace mezi Androidem a iPhonem dosud plně šifrovaná nebyla. To se má s příchodem této novinky změnit. Jakmile bude E2EE pro RCS plně nasazeno, budou zprávy mezi uživateli iPhonů a Androidů zabezpečené stejným způsobem jako klasické iMessage konverzace.
Vývojáři, kteří mají nainstalovanou betu iOS 26.4, si mohou všimnout nového přepínače v Nastavení. Ten je ve výchozím stavu zapnutý a umožňuje testování šifrovaných RCS zpráv na podporovaných zařízeních a u podporovaných operátorů. Apple zároveň uvádí, že většina operátorů, kteří dnes RCS podporují, by měla podporovat i jeho end-to-end šifrovanou variantu. V současné fázi testování je ale funkce dostupná pouze na Apple zařízeních a navíc jen v případě, že je vypnutý iMessage. Uživatelé, kteří mají betu nainstalovanou, uvidí v RCS konverzacích ikonu zámku, která indikuje aktivní šifrování. Stejná ikona se nově zobrazuje i v iMessage chatech.
Apple zároveň upozorňuje, že nasazování E2EE pro RCS bude mezi beta testery probíhat postupně, takže se funkce nemusí objevit hned u všech. Testování komunikace mezi iPhony a Android telefony přijde až v pozdější fázi. Důležitou součástí celého procesu je také přechod na standard RCS Universal Profile 3.0, který GSMA zveřejnila s přispěním Applu. Ten kromě šifrování přinese i další moderní funkce, jako je možnost upravovat odeslané zprávy, mazat je nebo odpovídat přímo na konkrétní zprávy i v konverzacích mezi různými platformami. Apple v současnosti podporuje profil ve verzi 2.4.
První bety iOS 26.4, iPadOS 26.4 a macOS Tahoe 26.4 jsou už nyní dostupné vývojářům a veřejné vydání se očekává na jaře. Plná podpora šifrovaných RCS zpráv ale pravděpodobně dorazí až v některé z dalších aktualizací iOS 26. Pokud se vše podaří dotáhnout podle plánu, půjde o další velký krok k tomu, aby komunikace mezi iOS a Androidem byla nejen pohodlnější, ale především bezpečnější.