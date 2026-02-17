Zavřít reklamu

Konec nezabezpečených RCS zpráv? Apple v iOS 26.4 chystá zásadní zlepšení

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Apple pokračuje v postupném sbližování světa iOS a Androidu a první beta iOS 26.4 přináší další velmi zajímavý krok tímto směrem. Společnost totiž začíná testovat end-to-end šifrování pro RCS zprávy, tedy technologii, která má potenciál zásadně zlepšit zabezpečení komunikace mezi iPhony a telefony s Androidem.

Novinka se objevuje nejen v iOS 26.4, ale také v iPadOS 26.4 a macOS Tahoe 26.4. Apple na jejím vývoji spolupracuje s asociací GSMA, která stojí za standardem RCS. Cílem je přinést stejnou úroveň zabezpečení, na jakou jsou uživatelé iPhonů zvyklí u iMessage, i do konverzací probíhajících napříč platformami.

Mohlo by vás zajímat

Zatímco iMessage podporuje end-to-end šifrování už dlouhé roky a RCS mezi Android zařízeními jej má rovněž k dispozici, komunikace mezi Androidem a iPhonem dosud plně šifrovaná nebyla. To se má s příchodem této novinky změnit. Jakmile bude E2EE pro RCS plně nasazeno, budou zprávy mezi uživateli iPhonů a Androidů zabezpečené stejným způsobem jako klasické iMessage konverzace.

Vývojáři, kteří mají nainstalovanou betu iOS 26.4, si mohou všimnout nového přepínače v Nastavení. Ten je ve výchozím stavu zapnutý a umožňuje testování šifrovaných RCS zpráv na podporovaných zařízeních a u podporovaných operátorů. Apple zároveň uvádí, že většina operátorů, kteří dnes RCS podporují, by měla podporovat i jeho end-to-end šifrovanou variantu. V současné fázi testování je ale funkce dostupná pouze na Apple zařízeních a navíc jen v případě, že je vypnutý iMessage. Uživatelé, kteří mají betu nainstalovanou, uvidí v RCS konverzacích ikonu zámku, která indikuje aktivní šifrování. Stejná ikona se nově zobrazuje i v iMessage chatech.

iOS 26 official 1 iOS 26 official 1
iOS 26 official 2 iOS 26 official 2
iOS 26 official 3 iOS 26 official 3
iOS 26 official 4 iOS 26 official 4
iOS 26 official 5 iOS 26 official 5
iOS 26 official 6 iOS 26 official 6
iOS 26 official 7 iOS 26 official 7
iOS 26 official 8 iOS 26 official 8
iOS 26 official 9 iOS 26 official 9
iOS 26 official 10 iOS 26 official 10
iOS 26 official 11 iOS 26 official 11
iOS 26 official 12 iOS 26 official 12
iOS 26 official 13 iOS 26 official 13
iOS 26 official 14 iOS 26 official 14
iOS 26 official 15 iOS 26 official 15
iOS 26 official 16 iOS 26 official 16
iOS 26 official 17 iOS 26 official 17
iOS 26 official 18 iOS 26 official 18
iOS 26 official 19 iOS 26 official 19
iOS 26 official 20 iOS 26 official 20
iOS 26 official 21 iOS 26 official 21
iOS 26 official 22 iOS 26 official 22
iOS 26 official 23 iOS 26 official 23
iOS 26 official 24 iOS 26 official 24
iOS 26 official 25 iOS 26 official 25
iOS 26 official 26 iOS 26 official 26
iOS 26 official 27 iOS 26 official 27
iOS 26 official 28 iOS 26 official 28
iOS 26 official 29 iOS 26 official 29
iOS 26 official 30 iOS 26 official 30
iOS 26 official 31 iOS 26 official 31
iOS 26 official 32 iOS 26 official 32
iOS 26 official 33 iOS 26 official 33
iOS 26 official 34 iOS 26 official 34
Vstoupit do galerie

Apple zároveň upozorňuje, že nasazování E2EE pro RCS bude mezi beta testery probíhat postupně, takže se funkce nemusí objevit hned u všech. Testování komunikace mezi iPhony a Android telefony přijde až v pozdější fázi. Důležitou součástí celého procesu je také přechod na standard RCS Universal Profile 3.0, který GSMA zveřejnila s přispěním Applu. Ten kromě šifrování přinese i další moderní funkce, jako je možnost upravovat odeslané zprávy, mazat je nebo odpovídat přímo na konkrétní zprávy i v konverzacích mezi různými platformami. Apple v současnosti podporuje profil ve verzi 2.4.

První bety iOS 26.4, iPadOS 26.4 a macOS Tahoe 26.4 jsou už nyní dostupné vývojářům a veřejné vydání se očekává na jaře. Plná podpora šifrovaných RCS zpráv ale pravděpodobně dorazí až v některé z dalších aktualizací iOS 26. Pokud se vše podaří dotáhnout podle plánu, půjde o další velký krok k tomu, aby komunikace mezi iOS a Androidem byla nejen pohodlnější, ale především bezpečnější.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.