Jony Ive varuje: Dotykové displeje v autech jsou nebezpečné

Jony Ive, muž, který stál za designem původního iPhonu, dnes překvapivě varuje před tím, kam se posunul automobilový průmysl. Právě on pomohl světu zamilovat se do dotykových obrazovek, teď ale říká, že jsme to v autech možná přehnali.
Ive upozorňuje na zásadní rozdíl mezi telefonem a autem. iPhone podle něj využil displej jako elegantní řešení problému, jak nabídnout univerzální rozhraní pro aplikace, které se neustále mění. Auto je ale jiný svět. Tam nejde o flexibilitu ikon, ale o bezpečnost. Plochá obrazovka bez hmatové odezvy nutí řidiče sundat oči ze silnice i při tak základní věci, jako je nastavení teploty nebo hlasitosti. A to je podle něj nový problém, který jsme si sami vytvořili.
Moderní digitální kokpity, které dnes dominují interiérům mnoha značek, označuje Ive za snadné a líné řešení. Design, který podle něj upřednostňuje vizuální efekt a módní trend před skutečnou funkčností. V době, kdy automobilky soutěží o co největší displeje a nejčistší palubní desky bez tlačítek, tak přichází jeden z nejvlivnějších designérů posledních dekád s opačným názorem. Jeho studio LoveFrom nyní spolupracuje s Ferrari na návratu kvalitních fyzických ovladačů. Cílem je vytvořit přepínače a tlačítka, která lze ovládat po hmatu, bez nutnosti kontroly zrakem. Nejde o nostalgii ani retro estetiku, ale o redefinici prémiovosti. Fyzické ovladače se najednou neprezentují jako zastaralá technologie, ale jako bezpečnostní a luxusní prvek.
To je zajímavý obrat. Zatímco většina automobilek přesouvá klimatizaci, vyhřívání sedaček nebo nastavení jízdních režimů do dotykových menu, Ive tvrdí, že jsme ztratili něco podstatného. Hmatovou jistotu. Instinktivní ovládání. Možnost reagovat bez přemýšlení. Paradox je zřejmý. Člověk, který pomohl rozpoutat revoluci dotykových displejů, dnes říká, že ne všude dávají smysl. A možná má pravdu. Telefon držíme v ruce a díváme se na něj. Auto řídíme při rychlosti desítek či stovek kilometrů za hodinu. Kontext je úplně jiný. Otázka tak zní, jestli se automobilky nechají inspirovat. Vrátí se fyzická tlačítka jako symbol bezpečnosti a kvality, nebo zůstane dotykový minimalismus dominantním trendem? Jedno je jisté. Debata o budoucnosti ovládání v autech právě dostala velmi silný hlas.