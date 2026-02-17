iOS 26.4 zapíná u všech iPhonů tuto důležitou funkci!

S příchodem iOS 26.4 Apple výrazně přitvrzuje v oblasti zabezpečení. Funkce Ochrana odcizených zařízení, která byla dosud volitelná, se nově aktivuje automaticky na všech iPhonech. Cílem je jediné: zabránit scénáři, kdy zloděj ukradne telefon a díky odkoukanému kódu získá kompletní kontrolu nad účtem, penězi i daty.
Apple tuto ochranu poprvé představil už v roce 2023, kdy se objevila nová vlna krádeží. Útočníci nejdřív sledovali oběť, zapamatovali si přístupový kód a teprve potom iPhone ukradli. Samotný kód pak stačil k vymazání účtů, změně hesel nebo vypnutí služby Najít.
Co Ochrana odcizených zařízení umí
Jakmile je funkce aktivní, citlivé akce už nelze provést pouze pomocí kódu. Systém vyžaduje Face ID nebo Touch ID, případně zavádí časové zpoždění, které dává majiteli šanci zasáhnout.
Například bez biometrického ověření už nelze:
- zobrazit nebo používat hesla a přístupové klíče z iCloud Klíčenky
- vypnout režim Ztraceno v aplikaci Najít
- mazat iPhone nebo ho použít k nastavení nového zařízení
- používat uložené platební metody v Safari
U dalších operací, jako je změna hesla Apple účtu (Apple ID), změna kódu iPhonu nebo vypnutí Najít, systém zavede hodinové bezpečnostní zpoždění a vyžaduje dvojí biometrické ověření.
Automaticky zapnuto, ale s výjimkou
Do iOS 26.4 bylo nutné tuto ochranu ručně zapnout v Nastavení. Nově už se o nic starat nemusíte – ochrana běží automaticky. Apple ale ponechává rozumnou výjimku: pokud se iPhone nachází na důvěryhodném místě (typicky doma), mohou se bezpečnostní zpoždění vypnout.
Z vlastní zkušenosti mohu říct, že právě tahle kombinace mi dává největší smysl. Telefon se doma chová normálně, ale venku se z něj stává zařízení, které je pro zloděje prakticky bezcenné. V Nastavení stačí proto jít do Face ID a kód – Ochrana odcizených zařízení a tam zaškrtnout Mimo známá místa.
Fotogalerie
iOS 26.4 je zatím dostupný vývojářům, veřejná beta dorazí brzy a ostré vydání Apple plánuje na jaro. Pokud máte iPhone, je to jedna z těch aktualizací, které se vyplatí nainstalovat hned.