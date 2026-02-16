X, Facebook, Instagram a další služby mají výpadek!

Sociální sítě společnosti Meta a její komunikační nástroj dnes večer postihl rozsáhlý výpadek. Ten zahrnuje sociální sítě Facebook, Instagram a také Twitch. Problémy se začalyp rojevovat nejprve uživatelům v USA, ale nyní už nefungují tto služby ani v Evropě. Výpadek se netýká všech uživatelů a zatím co někomu nefunguje nic od Mety, jiným funguje vše a někomu pouze něco. Zatím se společnost Meta oficiálně nevyjádřila, co způsobilo výpadek a kdy bude opraven. Na stav služeb a potažmo i to, jak dlouho nejedou, se můžete podívat zde.