Čekáte na iPhone 18 Pro (Max)? Dost možná z něj budete zklamaní!

Pokud jste si mysleli, že řada iPhone 18 Pro bude dalším „velkým“ skokem vpřed, následující řádky vás dost možná zklamou. Podle nových zjištění dobře informovaného reportéra Mark Gurman z Bloombergu totiž letošní Pro modely žádnou revoluci nepřinesou a spíš navážou na tradici takových klidnějších mezigeneračních aktualizací. Ve výsledku se však nejedná o nic nečekaného. Vždyť posledního většího upgradu jsme se dočkali teprve loni.
Gurman na základě svých zjištění tvrdí, že Apple chystá iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max jako poměrně malé vylepšení oproti loňským iPhonům 17 Pro a že je i on sám tak při vývoji vnímá. S trochou nadsázky se tak vrací doba, kdy Apple u iPhonů používal označení s písmenem „S“ coby označení generace, které nebyly o velkém designovém přerodu, ale spíš o postupném ladění detailů.
Novinky budou, nebojte!
To však samozřejmě neznamená, že by se nic nemělo změnit. Uvnitř se má objevit nový čip A20, vlastní modem C2 a také přepracovaný fotoaparát s proměnlivou clonou. A přestože tyto upgrady zní na papíře zajímavě, všechno dohromady prý nebude působit jako něco, co by mělo táhnout celou podzimní keynote.
Tou skutečnou hvězdou podzimu má být podle Gurmana úplně jiný produkt, o kterém se mluví již pěknou řádku let. Apple by se konkrétně měl konečně vytasit se svým prvním ohebným iPhonem, který si bez větších debat ukradne většinu pozornosti. A vedle takového zařízení budou klasické iPhony 18 Pro působit spíš jako sympatické, ale nepříliš vzrušující pokračování.
Ač se nám to coby technologickým fanouškům píše docela těžko, s trochou nadsázky se dá říci, že pohledu uživatele může být minoritní upgrade Pro řady v letošním roce vlastně dobrá zpráva. Kdo má iPhone 17 Pro, pravděpodobně nebude mít žádný silný důvod k upgradu. A kdo čeká na něco opravdu nového, ten si možná začne víc pohrávat s myšlenkou, že budoucnost iPhonů se tentokrát nebude odehrávat v řadě Pro, ale úplně jinde.