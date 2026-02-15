Super macOS hry, které teď výjimečně stáhnete zcela zdarma

Delivery & Beyond
Pokud existuje hra, která si dělá legraci z pracovních náplní, pak je to Delivery & Beyond. Nastupujete do doručovací společnosti, která vám sice gratuluje k nástupu, ale zároveň vám odmítá říct… vlastně cokoliv konkrétního. Pravidla jsou volná, fyzika ještě volnější a improvizace je základní pracovní dovednost. Hra stojí hlavně na experimentování – sbíráte harampádí, „vyrábíte“ zásilky a snažíte se splnit vše způsobem, který je často absurdní, ale překvapivě funkční. Všechno doprovází lehce cynický humor a pocit, že selhání je tady spíš očekávaný scénář než problém.
Beauty Store Simulator Prologue
Prolog Beauty Store Simulatoru ukazuje, že i simulátory obchodu se dají pojmout jinak než jen jako tabulky a optimalizace. Ocitnete se v roli majitele kosmetického obchodu v New Yorku, kde řešíte sortiment od make-upu přes paruky až po luxusní doplňky. Zajímavým prvkem je spolupráce s beauty influencery a živé streamy, které přímo ovlivňují návštěvnost i tržby. Prolog nabízí spíš ochutnávku mechanik než plnohodnotný obsah, ale dobře naznačuje, kam by se plná verze mohla ubírat – směrem k propojení managementu, estetiky a moderní „online“ reality.
3D Printer Manager
Začínáte v malém pokoji s jednou 3D tiskárnou a postupně se propracováváte k výrobnímu impériu. 3D Printer Manager je typická „idle tycoon“ hra, kde se pořád něco vyrábí, vylepšuje a rozšiřuje, i když zrovna aktivně nehrajete. Kouzlo hry spočívá v postupném růstu – nové materiály, rychlejší stroje, zaměstnanci a větší prostory. Není to hra, která by vás zahltila příběhem, ale spíš klidná záležitost na chvíle, kdy chcete mít pocit, že se něco posouvá dopředu, aniž by to vyžadovalo plnou pozornost.
Geenius: Cupid Dough
Geenius: Cupid Dough kombinuje rytmickou hru, běh a hudební remix. Během hraní sbíráte orby, přepínáte mezi pěti postavami a tím v reálném čase měníte vokální party skladby. Výsledkem je hra, kde nejde jen o skóre, ale i o to, jak bude výsledná hudba znít. Postupně odemykáte nástroje, vyděláváte zlato a skládáte si vlastní verzi písně. Je to netradiční přístup, který osloví hlavně ty, kdo mají rádi hudební experimenty a rychlé, rytmické hraní.
ABSØLVE
ABSØLVE sází na temnou fantasy atmosféru a rychlou akci. Čekají vás vlny démonických nepřátel a chaotický systém Wheel of Judgement, který do boje vnáší prvek náhody. Každý pokus o „absoluci“ tak vypadá trochu jinak. Hra je spíš o dovednostech, reflexech a zvládání tlaku než o dlouhém vyprávění. Hodí se pro hráče, kteří chtějí krátké, intenzivní herní seance a nevadí jim opakované pokusy a postupné zlepšování.