Nenápadné iOS aplikace, které moc lidí nezná, ale přesto jsou naprosto skvělé

Leio
Leio míří na čtenáře, kteří mají rádi pořádek v tom, co přečetli – ať už jde o romány, odborné knihy nebo rozečtené resty na nočním stolku. Aplikace funguje jako digitální čtenářský deník, kde si můžete zaznamenávat poznámky, oblíbené pasáže nebo si jen odškrtnout, co už máte za sebou. Zajímavé jsou i čtenářské statistiky, které vám ukážou třeba tempo čtení nebo to, ke kterým knihám se vracíte nejčastěji. Leio tak dává smysl i lidem, kteří čtou „po kouskách“ a nechtějí se v tom ztratit. Pokud vás podobně jako mě baví čtení, ale neradi jste si ve škole psali čtenářský deník – s Leio se nemusíte bát, okamžitě si ji zamilujete.
Fotogalerie
Bright Eye
Bright Eye není jen další AI chat, ale spíš experimentální hřiště pro práci s umělou inteligencí. Kombinuje generování textu, práci s obrazem a analýzu fotografií do jednoho celku, který vybízí ke zkoušení různých scénářů použití. Vedle psaní básní nebo krátkých příběhů umí aplikace rozebírat vizuální obsah a hledat v něm detaily, kterých by si člověk na první pohled ani nevšiml. Je to dobrý příklad toho, že AI nemusí sloužit jen k „rychlým odpovědím“, ale i k objevování nových úhlů pohledu.
Fotogalerie #2
Sparrows
Sparrows je hra, která stojí někde na pomezí logických hlavolamů a relaxační zábavy. Míchá prvky mahjongu, solitéru a slovních her, takže se jen málokdy stane, že by jedna úroveň připomínala druhou. Postupně se zvyšující obtížnost nutí přemýšlet, ale zároveň nepůsobí stresujícím dojmem. Hodí se na chvíle, kdy chcete zaměstnat hlavu, ale nemáte chuť na rychlou akci nebo soutěžení s časem. Pro mě osobně se Sparrows podobně jako Tetris stal příjemným občasným společníkem při cestování.
Fotogalerie #3
Slow Pro
Slow Pro cílí na uživatele, kteří chtějí mít větší kontrolu nad zpomalenými záběry, než jakou nabízí samotný iPhone. Aplikace umožňuje jemně ladit rychlost videa, kombinovat slow-motion s časosběrem a vytvářet plynulé přechody bez nutnosti složité editace v profesionálních nástrojích. Díky tomu se hodí třeba pro krátká kreativní videa nebo experimentování s pohybem, kde záleží na detailech.
Fotogalerie #4
1,2 Blame
1,2 Blame je multiplayerová hra postavená na komunikaci, dedukci a spolupráci mezi hráči. Každá partie má trochu jinou dynamiku – někdy rozhoduje logické uvažování, jindy schopnost přesvědčit ostatní. Hledání skrytého viníka často vede k nečekaným zvratům a diskuzím, které jsou stejně důležité jako samotné plnění úkolů. Právě díky tomu hra funguje dobře i ve skupinách, kde se hráči už znají a chtějí si vyzkoušet trochu jiný typ zábavy než klasické party hry.
Fotogalerie #5