Recenze FIXED Data Blocker: Nenápadný parťák, který vás ochrání na cestách

Existují produkty, které na první pohled působí skoro až nenápadně. Přesto ale řeší problém, který je v dnešní době čím dál aktuálnější, i když se o něm pořád příliš nemluví. Přesně do této kategorie spadá Data Blocker od FIXED, coby nenápadný kousek příslušenství, jehož jediným úkolem je zajistit, aby se při nabíjení vašeho zařízení nepřenášela žádná data. A čím víc jsem ho používal, tím víc mi docházelo, že jde vlastně o jednu z těch vychytávek, které dávají smysl skoro každému.
O co jde
Na veřejné USB porty dnes narazíte prakticky všude. Letiště, hotely, kavárny, knihovny, vlaky, coworkingová centra – tam všude a ještě na mnoha dalších místech je bez problému najdete. Člověk k nim pak zpravidla přijde, zapojí kabel, telefon se začne nabíjet a dál to neřeší. Jenže USB konektor neslouží jen k přenosu energie, ale i dat. A právě tady vzniká prostor pro potenciální problém ve formě pokusu o hacknutí zařízení, kdy fyzický přístup k němu je pro hackery tou nejlepší možnosti, jak se do něj nabourat.
A právě zde přichází na scénu FIXED Data Blocker, který funguje tak, že fyzicky deaktivuje datové piny v konektoru. Jinými slovy, mezi nabíječku a váš kabel vytvoří bariéru, přes kterou projde pouze energie, ale žádná data. Zařízení se tedy normálně nabíjí, ale z pohledu komunikace zůstává „hluché“. Z hlediska použití je přitom toto řešení extrémně jednoduché. Adaptér zkrátka zapojíte mezi kabel a cizí USB port a tím to končí. Není tedy třeba žádné nastavování, žádné potvrzování, žádné aplikace. Prostě zapojíte a máte hotovo.
Dva adaptéry, žádný problém
Velkým plusem je, že v balení dostanete rovnou dva adaptéry. Jeden pro klasický USB-A port a druhý pro moderní USB-C. Oba mají USB-C vstup, takže k nim připojíte běžný USB-C kabel, který už dnes většina z nás používá. V praxi to znamená, že je v podstatě jedno, na jaký typ zásuvky narazíte. Starší USB-A port na letišti nebo nový USB-C port ve vlaku – v obou případech jste připraveni. A díky tomu, že se jedná o miniaturní kousky elektroniky, vejdou se klidně do peněženky mezi kovové mince. Já je přesně tímto stylem nosil a bez úhony.
Častým problémem podobných blokátorů bývá omezení rychlosti nabíjení. U FIXED Data Blockeru se ale naštěstí nic takového nekoná. USB-C adaptér podporuje rychlé nabíjení až do výkonu 240 W s technologií Power Delivery. To znamená, že přes něj bez problémů nabijete nejen telefon nebo tablet, ale klidně i notebook a to plnou rychlostí, na jakou jste zvyklí. Já si samozřejmě rychlosti nabíjení bez Data Blockeru a s ním změřil, abych si ověřil, zda výrobce nefabuluje a (naštěstí) jsem naměřil v obou případech vždy stejné hodnoty. Ve výsledku tak člověk ani neví, že má kabel čímkoliv „vylepšený“.
Zpracování, které vás nezradí
Příjemně mě překvapilo i zpracování adaptérů, které je za mě opravdu bytelné. Tělo je totiž hliníkové, působí pevně a odolně. Rozhodně to tedy nejsou žádné laciné plastové kousky, u kterých byste měli strach, že se po pár týdnech rozpadnou. Rozměrově jsou navíc opravdu malé. Bez problémů se vejdou do kapsy, batohu, organizéru na kabely nebo klidně ke klíčům nebo jak jsem psal výše, do větší peněženky s kasou na drobáky, kde je budete mít neustále při sobě.
Testování v praxi
A jak se podobný gadget využívá v praxi? Upřímně, ideální scénář je ten, že si na jejich existenci po čase úplně zvyknete a tedy si najedete na rutinu ve stylu „přijdu, zapojím kabel, mezi něj strčím malý adaptér a hotovo“. A troufnu si říci, že to se mi povedlo doslova za pár dnů. Během posledních týdnů jsem je používal hlavně v kavárnách, na cestách, ve vlaku a jednou i na letišti, přičemž vždy bez jediného problému. Telefon, iPad i notebook se nabíjely stejně rychle jako bez adaptérů. Žádné výpadky, žádné zpomalování, žádné zvláštní chování.
Co se pak týče blokace dat, tu jsem zkoušel připojením iPhonu a iPadu k několika počítačům s různými operačními systémy, abych zjistil, zda tyto stroje dokáží „probublat“ či nikoliv. A asi vás nepřekvapí, že nedokáží, takže připojený iPhone či iPad ani nehlesne, že je k dispozici přenos dat, zda chcete danému zařízení důvěřovat či cokoliv podobného.
Resumé
Na celém produktu mě vlastně nejvíc baví pocit klidu. Nemusím přemýšlet, komu patří zásuvka, jestli je port bezpečný nebo ne. Prostě nabíjím a hotovo. FIXED Data Blocker je zkrátka chytrý, funkční a dobře zpracovaný doplněk, který řeší reálný problém. Pokud často nabíjíte svá zařízení mimo domov a záleží vám na soukromí a bezpečí, je to za mě jedna z nejlepších drobných investic, jaké můžete udělat. A i kdybyste ho používali jen občas, ten klid v hlavě za to stojí. Za 199 Kč prostě není co řešit.