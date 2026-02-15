Novinky na HBO Max, které nás tento týden zaujaly

Milionář z chatrče
Chudý sirotek z Bombaje soutěží v soutěži Chcete být milionářem. Policie ho zatkne kvůli podezření z podvodu, on však vypráví svůj příběh.
Milionář z chatrče není novinkou jako takovou – jeho premiéra se odehrála v roce 2008 – pouze se jedná o nový přírůstek v programové nabídce HBO Max. Přestože od Dannyho Boylea preferuji jiné snímky, na „Milionáře“ se také ráda podívám. Dramaticko-romantický příběh o středu dvou rozličných kultur zkrátka funguje, a pokud k němu budete přistupovat jako k oddychovce po práci a bez jakýchkoliv očekávání, určitě vás nezklame.
Ptáci stěhováci
Studio Illumination vás zve na bláznivou cestu s rodinou Mallardových, jejíž dovolená se nečekaně zvrtne.
Filmy, určené dětem, jsou specifické tím, že často zaujmou a pobaví bez ohledu na uměleckou či kinematografickou kvalitu. „Ptáci stěhováci“ rozhodně jsou takovým snímkem. Pokud jste navštívili s vašimi ratolestmi dabovanou verzi v kinech, zkuste si pro pobavení při sledování Ptáků stěhováků na HBO Max přepnout na originální znění, v němž uslyšíte třeba Elizabeth Banks, Carol Kane nebo výtečného Dannyho DeVita.
Jméno
Budoucí otec Vincent oznámí jméno syna, což na rodinném setkání spustí bouřlivou debatu a odhalí staré křivdy.
Francouzské komedie jsou ve spoustě směrů poměrně specifické – přesto (nebo možná právě proto) je mám ráda. Snímek „Jméno“ netvoří v tomto směru žádnou novinku. Dialogy, které sviští jak Zuzana Maděrová ze svahu a jsou nabroušené jako břitva, absurdní humor, s nímž byste v kavárně plné intelektuálů nejspíše neuspěli, a komplikované rodinné vazby ve vedlejší, ale významné roli, tvoří celek, který vás rozhodně nezklame.
Správci osudu
Matt Damon hraje muže, který nahlédne do budoucnosti a postaví se Správcům osudu, aby mohl být se ženou, kterou miluje.
Přiznám se, že už je to delší dobu, kdy jsem naposledy viděla Správce osudu, velmi ráda se k nim ale vrátím. Romantiku opravdu nemusím, pokud je ale mistrně nakombinovaná se sci-fi žánrem a kvalitně zapadá do děje, od plátna ani obrazovky rozhodně neutíkám. Správci osudu jsou zajímaví po dějové, žánrové i vizuální stránce, mají potenciál vzbudit zajímavou debatu o lidském osudu i svobodné vůli, a zároveň si nehrají na hluboké filosofické dílo.
Sunshine
Slunce vyhasíná a jedinou spásou Země je vesmírná mise korábu Icarus 2. Posádka má za úkol svrhnout na Slunce nukleární nálož a „probudit“ je. Předchozí loď se stejným úkolem však zmizela beze stopy…
Sunshine je již druhou „boyleovinou“ v mém dnešním výběru. Na rozdíl od výše zmíněného Milionáře z chatrče mi žánrově zcela konvenuje – sci-fi trailer, odehrávající se v (dnes ne už tak vzdálené) budoucnosti, skupinka lidí s náročným úkolem, na jehož splnění závisí osud lidstva, nečekané komplikace a zákeřný záporák. A jako příjemný bonus Cilian Murphy z doby dávno před tím, než jsme si ho začali asociovat s Oppenheimerem.