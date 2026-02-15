Naučte se uzamknout aplikace na iPhone přes Face ID a zajistěte si tak, že vám do nich nikdo jen tak nevleze!

Soukromí je dnes cennější než kdy dřív – a Apple to ví. V iOS 18 přinesl již loni uživatelům iPhonů funkci, která umožňuje uzamknout jednotlivé aplikace pomocí Face ID. Díky tomu máte jistotu, že se k vašim zprávám, fotkám nebo třeba seznamovacím aplikacím nedostane nikdo jiný, i když na chvíli půjčíte telefon partnerovi, dítěti nebo kolegovi.
Tato funkce nezajistí jen skrytí ikonky z domovské obrazovky. Jde o plnohodnotný zámek – aplikace bude vyžadovat ověření obličejem pokaždé, když ji budete chtít otevřít. Přístup k obsahu tak zůstane výhradně ve vašich rukou.
Jak uzamknout aplikaci pomocí Face ID v iOS 18 a novějším
- Dlouze podržte prst na ikoně vybrané aplikace na domovské obrazovce.
- Z nabídky zvolte možnost „Požadovat Face ID“, případně
- Potvrďte volbu v následném dialogovém okně. iOS vás informuje, že aplikace bude uzamčena a přesunuta do zabezpečené složky.
Fotogalerie
Pokud navíc aktivujete možnost „Skrýt a požadovat Face ID“, aplikace se skryje z běžné plochy a bude dostupná pouze přes tzv. skrytou složku. Tu otevřete dlouhým stiskem prázdného místa na ploše, kde následně zadáte heslo nebo použijete Face ID.
Uzamčené aplikace nejsou smazané ani deaktivované – fungují dál zcela normálně, jen k nim nikdo jiný bez ověření nemá přístup. Hodí se to třeba u bankovních aplikací, poznámek s osobními údaji nebo komunikace, kterou si nechcete sdílet ani omylem.
S iOS 18 se tak soukromí posouvá na novou úroveň. Zabezpečení pomocí Face ID bylo dosud výsadou celého zařízení nebo vybraných funkcí, ale teď ho můžete cíleně využívat i u jednotlivých aplikací. A co je nejlepší – vše nastavíte během několika sekund, bez nutnosti stahovat dodatečné aplikace třetích stran.