Dvě čísla Stroukal & Peterka: Venezuela prohrála “Sim City i s cheaty”

Komerční sdělení: V nejnovějším díle podcastu Dvě čísla se Dominik Stroukal společně s hostem Pavlem Petrkou z XTB vrátil k příběhu Venezuely. Země, která má jedny z největších známých zásob ropy na světě, a přesto se během posledních dekád propadla do hluboké ekonomické a společenské krize. Typicky pro „Dvě čísla“ začínáme i tentokrát od hudby: od punkové energie The Clash až po tvrdší brazilskou školu kolem Sepultury. Hudba je tu ale hlavně odrazový můstek k tomu hlavnímu a sice k ekonomickému paradoxu ropného bohatství bez prosperity.
V epizodě nabízíme pohled na venezuelskou hyperinflaci. Nejde přitom jen o čísla v tabulkách. V hyperinflaci se peníze přestávají chovat jako peníze. Špatně slouží jako prostředek směny, uchovatel hodnoty i účetní jednotka. A v praxi to znamená rozpad běžného života, od nedostatku zboží až po situace, kdy lidé řeší doslova základní potřeby.
Rozebíráme také, proč problémem nebyla jedna chyba, ale špatné hospodaření. Zatímco rozumné státy si ze zisků z ropy budují rezervy, zde se peníze utrácely za líbivou politiku. Jakmile ropa zlevnila a těžba kvůli chybějícím investicím klesla, přišel tvrdý náraz. Bez úspor a s rostoucí korupcí stát zkrátka ztratil schopnost jakýkoliv ekonomický šok ustát.
V epizodě se dotýkáme i kontrastu mezi obdobím Huga Cháveze a nástupem Nicoláse Madura. Chávez měl díky rostoucím cenám ropy prostor financovat programy, které krátkodobě zlepšovaly sociální ukazatele, ale zároveň se tím „kupovala“ budoucnost na dluh. Za Madura se pak problémy dál prohlubovaly. Od ztráty důvěry v měnu a monetizace dluhů přes opakované měnové reformy až po bizarní pokus s kryptoměnou Petro „krytou ropou“. Do toho se přidávají sankce, zhoršené vztahy se zahraničím i růst kriminality a emigrace, kdy ze země odešly miliony lidí.
Na závěr si klademe i otázku, která napadne řadu investorů: má Venezuela někdy šanci na návrat a dává smysl na takový obrat spekulovat? Potenciální výnos může být obrovský, ale riziko ještě větší. Celý díl najdete na YouTube kanálu XTB.
