Výsledková sezóna: Big Tech ukazuje rostoucí sázky na umělou inteligenci

Tisková zpráva: Výsledková sezóna za poslední kvartál se pomalu ale jistě blíží ke svému závěru. S výjimkou společnosti Nvidia již své karty odkryly všechny firmy z elitní skupiny Magnificent 7. Aktuální data ukazují, jak si v posledním čtvrtletí vedly společnosti Meta, Microsoft, Apple, Alphabet, Tesla, Amazon, ale i další významní hráči jako AMD, Intel, PayPal či farmaceutický gigant Novo Nordisk.
Poslední čtvrtletí bylo pro tyto technologické lídry z pohledu čísel velmi úspěšné a jako celek zatím dokázali překonávat očekávání analytiků. Přesto jsme byli svědky paradoxní situace, kdy akcie ve většině případů reagovaly na velmi dobré výsledky poklesem. Hlavním tématem sezóny se totiž staly obrovské investice, které firmy plánují realizovat v letošním roce. Trh začíná mít obavy, zda se technologičtí obři nepouštějí do zběsilého závodu v utrácení, protože téměř všechny firmy výrazně zvýšily své plánované výdaje nad rámec původních odhadů.
Zatímco Amazon, Google, Meta a Microsoft loni v rámci kapitálových výdajů (CAPEX) proinvestovali téměř 400 miliard USD, pro letošní rok avizují, že jejich společné výdaje přesáhnou hranici 600 miliard USD. Firmy tímto způsobem reagují na enormní poptávku zákazníků po výpočetním výkonu. Ta je tak vysoká, že objem jejich nevyřízených nakontraktovaných objednávek aktuálně přesahuje jeden bilion USD. Přestože je zájem o jejich služby obrovský, takto vysoké výdaje znovu otevírají otázku rentability AI. Investoři se ptají, zda a kdy se tyto stamiliardové investice začnou reálně vracet, což je pravděpodobně hlavní důvod současné nervozity na trzích.
Zdroj: Bloomberg, company filings
Velké technologické společnosti se v posledních letech vyznačovaly tím, že generovaly obrovské množství hotovosti při relativně nízkých nákladech na fyzickou infrastrukturu. S příchodem éry umělé inteligence se však tento model mění. Firmy se stávají kapitálově náročnými, utrácejí stovky miliard dolarů ročně za hardware a datová centra, což přirozeně zmenšuje jejich volný peněžní tok. Pro rok 2026 se dokonce očekává, že mezi takzvanými hyperscalery dokáže vygenerovat vyšší volný peněžní tok v poměru k investicím pouze Microsoft.
AI mánie je tedy v plném proudu a zásadně mění strukturu největších firem světa. Pokud vás zajímá hlubší pohled na rentabilitu těchto investic nebo podrobný rozbor výsledků jednotlivých společností, vše podstatné najdete v nejnovějším dílu Povídání o trzích od analytiků XTB.
