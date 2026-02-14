Nejlepší (nejen) valentýnské Netflix novinky, které vám zpříjemní víkend

Plán na víkend mám jasný, neboť i v tomto týdnu Netflix přidal opravdu několik zajímavých pořadů. Pojďme se na ně mrknout.
Joeův univerzitní road trip
Madein bratr Joe, který si nevidí do pusy, chce ukázat svému rozmazlenému vnukovi, jak to na světě doopravdy chodí. A vytáhne ho proto na pěkně bláznivý road trip. Film režíroval Tyler Perry, který si v něm zahrál i hlavní roli.
Milionová dedukce
Detektiv Čen ťia-žen se snaží co nejdřív odhalit, kdo je ve skutečnosti Čarobaba, virální jasnovidka, která dokáže přesně předpovídat smrt influencerů.
Olověné děti
Když mladá lékařka zjistí, že děti žijící poblíž huti trpí otravou olovem, rozhodne se je zachránit i za cenu rizika ztráty kariéry a bezpečí.
Motorvalley
Mladá žena by ráda ovládla rodinnou závodní stáj. Sežene proto lehkomyslnou závodnici a kouče za zenitem a zkusí s nimi vyhrát italskou sérii Gran Turismo.
V sevření strachu
V São Paulu vypukne nevídaná vlna násilí. Právnička s vazbami na podsvětí tam musí uzavřít dohodu s policií, aby zachránila unesenou neteř. Nutno říct, že jsem si všiml, že tento film zrovna příznivá hodnocení nemá.