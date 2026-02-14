Lego Mosaic: S mobilem vytvoříte unikátní umělecké dílo

Největší úspěch společnosti Lego nespočívá ani tak ve spojení se známimi značkami, ale především v tom, že Lego dokázalo přesvědčit celý svět, že to už dávno není hračka pro děti. Čím dál víc stavebnic je určeno pro dospělé. Ať už se bavíme o dekoraci vašeho domu, puget květin k narozeninám nebo věnce na dveře, Lego nabízí zkrátka vše. Nechybí už dokonce ani obrazy a kromě těch, které již Lego vytvořilo za vás, nabízí také takzvaný Lego Mosaic Maker. Jedná se o set, ve kterém najdete 4702 kostiček, z nichž neuvěřitelných 4700 jsou kostičky o rozměru 1×1 dílek. Ty jsou k dispozici v černé, bílé, žluté a dvou odstínech šedé barvy. Kromě těchto nejmenších Lego dílků pak v palení najdete také speciální dílek pro rozebírání Lego dílků a nechybí ani podložka o rozměrech 48×48 dílků.
Abyste ji celou zaplnili, musíte použít neuvěřitelných 2304 dílků a věřte mi, že vám to zabere zhruba tři až čtyři hodiny práce, protože musíte být neuvěřitelně přesní. Vzhledem k tomu, že jsme svůj obraz dokončil včera a dělal jsme jej za jeden večer, důrazně doporučuji, abyste si stavbu raději rozložili do několika večerů a nestavěli vše najednou. Ještě teď mě neuvěřitelně bolí bříška prstů při psaní na klávesnici. To jaké dílky máte pro zaplnění použít si vygenerujete přímo na webu lego.com. V rámci online generátoru, který zde najdete, totiž nahrajete jakoukoli fotografii přímo z vašeho telefonu, následně si fotografii přizpůsobíte svým představám tak aby vypadala v mozajce co nejlépe a systém vám vygeneruje předlohu, kterou si následně stáhnete ideálně na svůj iPad nebo počítač. Předloha vám ukazuje, jak máte vyskládat kostičky na podložku aby vznikl obraz, vytvořený přesně podle vaší předlohy.
Fotogalerie
Opravdu doporučuji použít iPad, čím větší tím lepší nebo displej vašeho počítače, protože na mobilu byste museli neustále scrollovat. Obrázek, který vám vygeneruje lego.com si dáte jako předlohu před sebe a pak už jen zacvakáte postupně podle předlohy 2304 dílků, abyste zaplnili celou podložku. Vznikne vám unikátní obraz, který si můžete dát na stěnu a kdykoli, budete chtít, můžete jej rozebrat, vygenerovat nový obrázek a opět jej složit. My jsme obrazy koupili i našim rodičům, kteří si mohou složit obrázek podle fotky jejich vnuka, což každou babičku a dědu potěší.
Celý set stojí 79,99$ s tím, že pokud jej koupíte přímo v kamenné prodejně Lego, často dostanete nějaký zajímavý bonus. My jsme kupovali set v New Yorku a dostali jsme trojici unikátních Lego obrázků, sloužících jako předloha.