Víte, že jde na iPhonu rychle a efektivně přizpůsobit písmo v každé aplikaci? Poradíme, jak na to

Každý, kdo používá iPhone delší dobu, si toho všiml: některé aplikace se čtou skvěle, jiné mají písmo zbytečně malé, nahuštěné nebo prostě nepohodlné pro oči. Zvětšit text v celém systému sice možné je, ale často to znamená kompromis – někde je pak vše zbytečně velké, jinde se rozbíjí rozložení obrazovky. iOS naštěstí nabízí elegantnější řešení: nastavení velikosti písma pro každou aplikaci zvlášť.
Funkce je součástí systému už delší dobu, ale spousta uživatelů o ní vůbec neví. Přitom jde o jednu z těch drobností, které dokážou znatelně zlepšit každodenní používání telefonu, zejména pokud trávíte hodně času čtením textu. Pro mě osobně se jedná o vylepšení, které jsem uvítala až na „stará kolena“ – povězme si to na rovinu, osmnáct mi už dávno není a stařecká vetchozrakost zákeřně klepe na dveře.
Proč má smysl upravovat písmo po aplikacích
Každou aplikaci používáme trochu jinak. V mapách nebo navigaci se hodí větší písmo, aby byly informace čitelné na první pohled. Naopak v systému nebo v aplikacích, kde pracujete s obsahem, může menší text dávat větší smysl. Osobně tuto funkci oceňuji hlavně u aplikací, které samy nenabízejí dostatečné nastavení velikosti textu – iOS tímto způsobem elegantně vyrovná jejich slabiny.
Výhodou je, že úpravy nijak nezasahují do zbytku systému. Nemusíte si tedy zvětšovat písmo všude jen proto, že v jedné aplikaci není ideální.
Nejdřív přidejte ovladač do Ovládacího centra
Než budete moci velikost písma v jednotlivých aplikacích měnit, je potřeba mít po ruce správný ovladač. Ten se přidává do Ovládacího centra.
Postup je jednoduchý:
- Otevřete Nastavení
- Přejděte do sekce Ovládací centrum
- V seznamu najděte Velikost textu
- Přidejte ji pomocí zeleného tlačítka „+“
- Jakmile tohle provedete, máte funkci připravenou k okamžitému použití.
Jak změnit velikost písma jen v jedné aplikaci
Samotná úprava je otázkou několika vteřin a probíhá vždy přímo v aplikaci, kterou chcete přizpůsobit.
Otevřete aplikaci, ve které vám písmo nevyhovuje, a poté otevřete Ovládací centrum. Klepněte na ikonu Velikost textu (symbol malého a velkého písmene A). Ve spodní části obrazovky zvolte možnost Jen [název aplikace] a pomocí posuvníku nastavte velikost textu podle svých potřeb.
Změna se projeví okamžitě a pouze v dané aplikaci. Ostatní části systému zůstanou beze změny, což je na celé funkci to nejpraktičtější.
Malý zásah, velký rozdíl
Přizpůsobení velikosti písma pro jednotlivé aplikace patří mezi funkce, které si člověk často zapne až ve chvíli, kdy ho k tomu něco donutí – únava očí, menší displej nebo hůře čitelné rozhraní konkrétní aplikace. Jakmile ji ale jednou začnete používat, rychle zjistíte, že dává mnohem větší smysl než plošné zvětšování textu v celém systému. iPhone se díky tomu chová přesně tak, jak potřebujete vy, ne jak to autor aplikace zrovna navrhl.