Díky těmto tipům si nativní Podcasty na iPhonu zaručeně zamilujete

Přepisy epizod podcastů jsem ignorovala přesně do chvíle, než jsem začala poslouchat pořady ve francouzštině, kterou přece jen neovládám tak dobře jako například angličtinu. Nejen, že jsem lépe porozuměla, ale navíc jsem si mohla i ověřit, jak se jednotlivá slova píší. Podotýkám, že přepisy nefungují úplně u všech podcastů. Stačí jen spustit podcast, přepnout do full-screen zobrazení, klepnout na ikonku uvozovek ve spodní části a je to.
Časovač vypnutí: drobnost, která vám zachrání baterku
Pokud usínáte u podcastů (ano, hlásím se), časovač je pro vás neocenitelným společníkem. V přehrávači stačí klepnout na ikonu půlměsíce pod časovou osou a vybrat, kdy se má přehrávání zastavit – třeba za 15 minut, za hodinu nebo po skončení aktuální epizody.
Vlastní stanice: když nechcete lovit epizody po jedné
Stanice jsem začala používat ve chvíli, kdy jsem měla pocit, že se mi knihovna rozpadá pod rukama. Na jedné hromádce jsem měla podcasty o operách, sportu, letectví a true crime. Přitom stačilo málo – roztřídit je do stanic. V sekci Knihovna klepněte na tři tečky vpravo nahoře → Nová stanice. Stanici pojmenujete a vyberete podcasty, které do ní chcete zahrnout. Největší výhoda? Aplikace sama seskupí nové i starší epizody do jednoho proudu. Nemusím tak otevírat každý pořad zvlášť a kontrolovat, jestli něco nevyšlo.
Detailní nastavení každého pořadu zvlášť
Tohle je funkce, kterou podle mě spousta lidí vůbec nevyužívá – a přitom je nesmírně užitečná. V Knihovně otevřete konkrétní podcast → tři tečky → Nastavení. Zde můžete přizpůsobit přehrávání, automatické (ne)stahování nových epizod a spoustu dalšího.
Objevování podle kategorií: když nevíte, co poslouchat
Když chci něco nového a nechce se mi hledat konkrétní název, jdu do sekce Prohlížení a posunu se na Prohlížení podle kategorie. Najdete tam témata jako true crime, kultura, sport, technologie, věda nebo vzdělávání. Díky tomu se dá velmi rychle objevit obsah podle nálady – jednou něco odlehčeného, jindy odbornější rozhovor.