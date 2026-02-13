Tento populární seriál nově patří výhradně Applu, čtyři řady nemusí být finální

Když se řekne Apple TV+, většině lidí dnes naskočí právě Odloučení (v originále Severance). Seriál, který dokázal být zároveň chladně minimalistický i emocionálně drtivý, se stal jednou z nejdůležitějších značek platformy. A teď je to oficiální: Apple už není jen distributorem, ale plnohodnotným vlastníkem celé značky. Podle informací serveru Deadline zaplatil Apple za převzetí IP a veškerých práv částku „těsně pod 70 milionů dolarů“. Odloučení se tak definitivně přesouvá pod Apple Studios.
Doposud Odloučení vznikalo ve spolupráci se studiem Fifth Season, zatímco Apple zajišťoval jeho uvedení na své platformě. Nově bude výroba probíhat přímo pod Apple Studios, přičemž Fifth Season zůstává jako výkonný producent spolu s tvůrcem seriálu Danem Ericksonem. Hlavním důvodem této změny přitom nebyla tvůrčí stránka, ale finance. Natáčení probíhá v New Yorku, kde produkce čerpá daňové úlevy. Podle dostupných informací se však vyplácení těchto úlev zpožďovalo. Současně výrazně vzrostly náklady na druhou řadu a prodloužila se její výroba. Do toho se zvýšily úrokové sazby z přibližně jednoho procenta na více než pět procent, což citelně prodražilo financování projektu, zejména v období zhruba tří let mezi první a druhou řadou.
Fotogalerie
Druhá sezóna měla podle odhadů stát až 20 milionů dolarů za epizodu. To je částka, která se běžně spojuje s největšími filmovými projekty. Na druhou stranu sledovanost druhé řady byla přibližně dvojnásobná oproti první, takže se potvrdilo, že zájem diváků výrazně roste. Pro Apple je tedy Odloučení nejen nákladné, ale zároveň velmi cenné. Převzetím plné kontroly může společnost lépe řídit rozpočet, nastavovat podmínky spolupráce s tvůrci a upravovat obchodní model podle vlastních potřeb.
Do této strategie zapadá i nový způsob odměňování, který Apple zavedl u projektů vyráběných přímo pod svým studiem. Odměny pro tvůrce a herce jsou částečně navázány na počet nových předplatitelů, kteří si službu pořídí kvůli konkrétnímu seriálu, a také na poměr sledovanosti k nákladům. Jde o systém, který kombinuje vyšší míru odpovědnosti s možností vyšší odměny, podobně jako tomu bývalo v době klasické televizní distribuce.
Ačkoliv je Odloučení zatím plánováno na čtyři řady, podle Deadline jsou Ben Stiller i Dan Erickson otevřeni dalším možnostem rozšíření světa seriálu. Hovoří se o příběhu z doby před hlavní dějovou linií, o navazujících projektech zaměřených na jiné postavy nebo o zahraničních verzích. Vzhledem k tomu, jak silný a promyšlený je svět společnosti Lumon, by takové rozšíření dávalo smysl jak tvůrčím, tak obchodním směrem.
Pokud jde o třetí řadu, většina scénářů je podle dostupných informací hotová, ale přípravy trvaly déle, než se původně očekávalo. Apple stále počítá se zahájením natáčení během léta, nicméně začátek se pravděpodobně o několik týdnů posune. Převzetí plných práv tak přichází v době, kdy je seriál stále ve vývoji, ale zároveň už představuje jednu z nejdůležitějších značek celé platformy. Apple tím dává jasně najevo, že Odloučení nepovažuje jen za úspěšný seriál, ale za dlouhodobou investici, která může službu Apple TV+ definovat i v dalších letech.