Soutěž: Samsung brzy představí nový Galaxy S. Vyhrajte ho!

Nový Galaxy S od Samsungu je doslova za dveřmi, představí se už 25. února. Chtěli byste novinku od Samsungu vyhrát? Mobil Pohotovost spouští soutěž, díky které se můžete stát jedním z prvních majitelů nového Galaxy S.

Co od nového Samsungu čekat?

Očekává se, že nový Galaxy S opět zvedne laťku v oblastech umělé inteligence, výkonu, displeje i fotoaparátu. V kuloárech se mluví o tom, že půjde o jeden z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší Android telefon současnosti.

Jak se zapojit do soutěže?

  • Navštivte stránku mp.cz/galaxyunpacked
  • Vyplňte svůj kontaktní e-mail
  • V doručené zprávě potvrďte svou e-mailovou adresu

Soutěžit můžete až do středy 25. února do 19:00, kdy startuje samotná konference Galaxy Unpacked. Výherce bude vylosován a kontaktován e-mailem nejpozději do týdne od ukončení akce.

Sledujte premiéru živě

Chcete-li vědět, s čím se bude muset iPhone v letošním roce měřit, můžete sledovat přímý přenos premiéry nového Samsungu přímo na mp.cz/galaxyunpacked. Video s živým streamem se na stránce objeví krátce před středeční devatenáctou hodinou. Registrací do soutěže se navíc automaticky přihlásíte k odběru novinek, takže vám o nové rodině Galaxy nic neunikne.

