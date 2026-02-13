Červený delfín: Sociálními sítěmi se šíří další nebezpečná hra cílící na děti

Na sociálních sítích se znovu začíná šeptat o něčem, co zní na první pohled neškodně, ale ve skutečnosti se jedná o pořádně nebezpečnou záležitost. Řeč je o výzvě s názvem Červený delfín, která se v posledních dnech šíří hlavně mezi dětmi a dospívajícími a podle odborníků představuje velmi reálné riziko. Nejčastěji se s ní mají lidé setkávat na platformách jako TikTok a Instagram, tedy tam, kde dnes tráví čas obrovské množství mladých uživatelů.
Celý princip je bohužel až děsivě jednoduchý. Dítěti přijde krátké video nebo zpráva s výzvou splnit drobný úkol tedy nc složitého, nic podezřelého. Jenže právě tady se rozehrává hra, jejímž cílem není zábava, ale postupné převzetí kontroly nad obětí. Úkoly se krok za krokem zostřují, přidává se tlak na rychlost splnění, objevují se sliby odměn, ale zároveň i výhrůžky. Výsledkem je stav, kdy má dítě pocit, že už nemá cestu zpět.
V hlavní roli psychická manipulace
Odborníci na kyberbezpečnost mluví o typickém scénáři psychické manipulace. Útočníci často používají anonymní účty a mizející zprávy, které po jednom zobrazení zmizí. Tím se celý problém výrazně hůř dohledává a dokazuje. Právě na to dlouhodobě upozorňuje i organizace CZ.NIC, která se věnuje bezpečnosti českého internetu. Děti navíc v průběhu komunikace často prozradí osobní informace, které mohou být později zneužity k dalšímu vydírání.
Nepříjemnou roli v tom všem hraje i umělá inteligence. Zprávy a videa jsou automaticky překládány do různých jazyků, včetně češtiny, takže působí velmi přesvědčivě a „lokálně“. Sociální sítě navíc zatím tyto typy výzev často nedokážou spolehlivě vyhodnotit jako nebezpečné, což jejich šíření bohužel usnadňuje.
Dobrou zprávou alespoň je, že policie v tuto chvíli nemá informace o konkrétních případech spojených s Červeným delfínem. Podle odborníků se tato výzva objevuje od letošního ledna a zatím je spíše na začátku svého šíření. To ale rozhodně neznamená, že bychom měli zůstat v klidu. Základem je mluvit s dětmi, vysvětlovat jim, že podobné výzvy nejsou hra, a vést je k tomu, aby se nebály svěřit.
Nic nového, bohužel
Starší ročníky si možná vzpomenou na kauzu Modré velryby z roku 2017. Tehdy šlo o velmi podobný koncept, který měl mladé lidi dovést k sebedestruktivním činům. Dodnes se vedou debaty o tom, nakolik šlo o skutečný organizovaný fenomén a nakolik o mediální bublinu. Jedno je ale jisté. Podobné hrozby se na internetu vracejí v různých obměnách znovu a znovu.
Červený delfín tak bohužel nepůsobí jako jednorázový výstřelek, ale spíš jako další kapitola dlouhého příběhu o tom, jak snadno lze zneužít důvěru dětí v online světě. A právě proto dává smysl být ve střehu, zajímat se o to, co děti na internetu dělají, a nebát se zasáhnout ve chvíli, kdy se objeví něco podezřelého. Internet může být skvělé místo, ale jen tehdy, když se v něm naučíme chodit s otevřenýma očima.