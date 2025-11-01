Zavřít reklamu

Jak zvýšit bezpečnost vašeho iPhonu: Základní tipy a triky

iPhone
Amaya Tomanová
0
< >

Dávejte si pozor na veřejné Wi-Fi sítě

Bezplatné Wi-Fi připojení na letištích, nádražích nebo v kavárnách může být lákavé, ale zároveň představuje riziko. Útočníci mohou přes nezabezpečenou síť získat přístup k vašim datům. Pokud už se potřebujete připojit, vyhněte se přihlašování k e-mailu, sociálním sítím nebo internetovému bankovnictví. Ideální je používat VPN nebo mobilní data – ta jsou mnohem bezpečnější volbou.

wi-fi iphone wifi-wi-fi-iphone-ios-fb
wifi mobilni data iphone fb wifi_mobilni_data_iphone_fb
primeservis wifi fb primeservis_wifi_fb
wi-fi mac mac_wifi_fb
Vstoupit do galerie

Omezte přístup aplikací k osobním údajům

Mnoho aplikací žádá o oprávnění, která k fungování vůbec nepotřebuje. Pravidelně proto kontrolujte, k čemu mají přístup. Otevřete Nastavení → Soukromí a zabezpečení a projděte si jednotlivé položky, například Kamera, Mikrofon nebo Poloha. U každé aplikace zvažte, zda je přístup skutečně nutný. Omezením oprávnění snížíte riziko zneužití osobních dat.

iOS Pristup aplikaci k fotkam iOS Pristup aplikaci k fotkam 0
iOS Pristup aplikaci k fotkam iOS Pristup aplikaci k fotkam 1
iOS Pristup aplikaci k fotkam iOS Pristup aplikaci k fotkam 2
iOS Pristup aplikaci k fotkam iOS Pristup aplikaci k fotkam 3
Vstoupit do galerie

Zapněte dvoufaktorové ověření

Silné heslo je základ, ale samo o sobě nestačí. Dvoufaktorové ověření přidává další vrstvu ochrany – i kdyby někdo získal vaše heslo, bez potvrzení z vašeho zařízení se do účtu nedostane. Funkci aktivujete v Nastavení → klepněte na svůj profil → Heslo a zabezpečení → Dvoufaktorové ověření. Doporučuje se zapnout ji alespoň pro Apple ID a důležité aplikace, jako je e-mail či bankovnictví.

Mohlo by vás zajímat

Chraňte se před podvodnými stránkami

Phishingové weby se snaží vypadat jako důvěryhodné stránky, aby z vás vylákaly přihlašovací údaje nebo čísla karet. V Safari můžete aktivovat varování před těmito stránkami. Otevřete Nastavení → Aplikace →  Safari → Soukromí a zabezpečení a zapněte přepínač Varovat před podvodnými stránkami. Díky tomu vás prohlížeč automaticky varuje při pokusu o přístup na podezřelý web.

iOS 26 Safari upozorneni na podvodne stranky 1 iOS 26 Safari upozorneni na podvodne stranky 1
iOS 26 Safari upozorneni na podvodne stranky 2 iOS 26 Safari upozorneni na podvodne stranky 2
iOS 26 Safari upozorneni na podvodne stranky 3 iOS 26 Safari upozorneni na podvodne stranky 3
Vstoupit do galerie

Nezapomínejte na aktualizace systému

Aktualizace nejsou jen o nových funkcích, ale hlavně o bezpečnostních opravách. Apple pravidelně vydává tzv. Rapid Security Responses – malé, rychlé záplaty, které řeší zranitelnosti dříve, než je mohou útočníci zneužít. Jejich automatické instalace zapnete v Nastavení → Obecné → Aktualizace softwaru → Automatická aktualizace → Opravy zabezpečení a systémové soubory.

iOS Automaticke bezpecnostni aktualizace 1 iOS Automaticke bezpecnostni aktualizace 1
iOS Automaticke bezpecnostni aktualizace 2 iOS Automaticke bezpecnostni aktualizace 2
iOS Automaticke bezpecnostni aktualizace 3 iOS Automaticke bezpecnostni aktualizace 3
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.