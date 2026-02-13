Applu unikly další informace o iPhone 17e! Jejich původ byste nečekali

Že má Apple v nadcházejících dnech, maximálně pak týdne světu představit nový iPhone 17e je už tak trochu veřejným tajemstvím. Jeho příchod totiž předpovídá nepřeberné množství zdrojů, přičemž známe dokonce už i datum, kdy by se tak mělo stát. Konkrétně Apple počítá s uvedením příští čtvrtek 19. února, což je mimochodem přesně rok od chvíle, kdy světu odhalil iPhone 16e. S trochou nadsázky se však dá říci, že představení už bude svým způsobem formalitou. Další nálož informaci o novince totiž nyní vynesl v minulosti přesný leaker Jon Prosser, se kterým se Apple v současnosti soudí jak jinak než kvůli únikům informací. Jak se však zdá, Prossera to příliš netíží.
Fotogalerie
Leaker potvrdil jednak to, že je vydání iPhonu 17e naplánováno na nejbližší dny, a jednak i víceméně všechny technické specifikace, o kterých se šušká v posledních týdnech. Novinka si tedy zachová prakticky stejné tělo jako nyní, avšak místo výřezu v displeji dostane Dynamic Island, v základu nabídne 256GB úložiště, 6,1“ displej se 60Hz obnovovací frekvencí, 8GB RAM paměti a lehce okleštěným čipem A19, pravděpodobně s nižším počtem grafických jader. Chybět nemá MagSafe nabíjení, 48MPx zadní fotoaparát a potěší i nová barevná varianta, kdy se k černé a bílé přidá údajně levandulová (tedy jemná fialová). Co se pak týče ceny, ta bude začínat na 599 dolarech, což je částka, na které startoval i iPhone 16e. Jak budou ceny vypadat v dalších zemích se pak bude odvíjet od toho, jak silná je měna v dané zemi vůči dolaru.
Zdá se tedy, že iPhone 17e bude relativně malou, ale poměrně příjemnou evolucí loňského modelu, která by mohla dávat za tuto cenu větší smysl. MagSafe, zajímavá barva či Dynamic Island jsou totiž dle mého názoru vcelku slušně znějící vylepšení, která mají potenciál oslovit uživatele. Zda tomu tak bude či nikoliv ale samozřejmě ukáží až samotné prodeje.