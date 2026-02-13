Apple byl nepřímo obviněn z cenzury

Apple obdržel varovný dopis od americké Federální obchodní komise (FTC), která společnost vyzývá k přezkoumání, jakým způsobem vybírá obsah ve službě Apple News. Podle předsedy FTC Andrewa Fergusona by měl Apple prověřit, zda při výběru článků nedochází k potlačování konzervativních médií.
Dopis adresovaný generálnímu řediteli Timu Cookovi odkazuje na zprávu organizace Media Research Center (MRC), která se zaměřuje na monitoring médií.. Ta tvrdí, že Apple News v ranních vydáních mezi 1. a 31. lednem 2026 nezařadil mezi dvacet hlavních článků žádné „pravicově orientované“ médium.
Jako příklady opomenutých titulů uvádí Fox News, New York Post, Daily Mail, Breitbart či The Gateway Pundit. Naopak Apple News měl podle zprávy častěji pracovat s obsahem médií jako The Washington Post, Associated Press, Reuters nebo The Wall Street Journal, která jsou obecně považována za středová či nepartajní.
Fotogalerie
Ferguson ve svém dopise uvádí, že Apple by měl provést „komplexní přezkum“ svých podmínek služby a případně přijmout nápravná opatření. Podle něj by zvýhodňování či potlačování obsahu na základě ideologického nebo politického postoje mohlo být v rozporu s podmínkami služby.
Zároveň zdůraznil, že FTC nekontroluje politické projevy a nemá pravomoc nařizovat společnostem, jaký ideologický obsah mají nabízet. Úkolem komise je však chránit spotřebitele a snažit se, aby dostával komplexní informace. Myslím, že podobný problém nás u nás trápit nemusí. Osobně neznám nikoho, kdo by Apple News používal.