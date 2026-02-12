Zavřít reklamu

Ventusky přidává nové widgety na iPhone. Trend počasí uvidíte celý den bez otevření aplikace

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Když počasí řešíte jen „rychle“, většinou nechcete mapu ani dlouhou předpověď. Chcete vědět jediné: jak se to bude vyvíjet. Jasnou informaci, ideálně na jeden pohled. Tohle ideálně řeší widgety na ploše.

Ventusky je mělo už dřív: klasickou předpověď, živý radar i webkamery. Teď ale přidává něco, co je pro spoustu lidí nejpraktičtější: oblíbené podrobné grafy z aplikace přímo na plochu iPhonu. A že jich je!

Co widgety ukazují

Jde o čisté trendové křivky pro vybrané místo. Bez klikání, bez otevírání aplikace. Najdete tam:

  • teplotu
  • srážky
  • vítr a nárazy větru
  • UV index
  • příliv a odliv
  • výšku vln

Menší widgety zobrazí jednu veličinu, větší umí kombinovat dvě metriky v jednom grafu. Ideální na rychlé „situational awareness“: počasí máte celý den před očima a hned vidíte, kdy se to začne lámat.

Nejlepší část: poskládáte si vlastní dashboard

Widgety umí sledovat jak aktuální polohu, tak ukazovat i několik předem uložených míst. Takže co si třeba udělat celou jednu domovskou obrazovku jako meteo dashboard? Live webkamera z náměstí a druhá z hor, kam jedu na dovolenou. Radar se situací doma a přesný graf srážkových úhrnů na horách. Všechno pohromadě — kouknu a vidím!

Grafové widgety jsou dostupné už teď ve verzi 51.

Still Widgets 1 CZ
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.