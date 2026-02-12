Ventusky přidává nové widgety na iPhone. Trend počasí uvidíte celý den bez otevření aplikace

Když počasí řešíte jen „rychle“, většinou nechcete mapu ani dlouhou předpověď. Chcete vědět jediné: jak se to bude vyvíjet. Jasnou informaci, ideálně na jeden pohled. Tohle ideálně řeší widgety na ploše.
Ventusky je mělo už dřív: klasickou předpověď, živý radar i webkamery. Teď ale přidává něco, co je pro spoustu lidí nejpraktičtější: oblíbené podrobné grafy z aplikace přímo na plochu iPhonu. A že jich je!
Co widgety ukazují
Jde o čisté trendové křivky pro vybrané místo. Bez klikání, bez otevírání aplikace. Najdete tam:
- teplotu
- srážky
- vítr a nárazy větru
- UV index
- příliv a odliv
- výšku vln
Menší widgety zobrazí jednu veličinu, větší umí kombinovat dvě metriky v jednom grafu. Ideální na rychlé „situational awareness“: počasí máte celý den před očima a hned vidíte, kdy se to začne lámat.
Nejlepší část: poskládáte si vlastní dashboard
Widgety umí sledovat jak aktuální polohu, tak ukazovat i několik předem uložených míst. Takže co si třeba udělat celou jednu domovskou obrazovku jako meteo dashboard? Live webkamera z náměstí a druhá z hor, kam jedu na dovolenou. Radar se situací doma a přesný graf srážkových úhrnů na horách. Všechno pohromadě — kouknu a vidím!
Grafové widgety jsou dostupné už teď ve verzi 51.