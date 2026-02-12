Do Apple Arcade míří Oceanhorn 3 i další tři nové hry

Apple Arcade rozšiřuje svou nabídku. Platforma oznámila nové hry, které do předplatného dorazí ve čtvrtek 5. března. Hlavní novinkou je Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea. Tedy pokračování dlouholeté a oblíbené série. Jen minulý týden služba přidala Civilization VII a několik dalších titulů, březnová nabídka tak na rozšiřující se katalog přímo navazuje.
Oceanhorn 3 vznikal pět let a podle tvůrce série Heikkiho Repa jde o vyvrcholení dlouhodobé práce studia Cornfox & Brothers. Nový díl má nabídnout zcela nové dobrodružství, bohatý svět, výrazné postavy a příběh určený jak pro dlouholeté fanoušky, tak pro nové hráče. Apple u hry vyzdvihuje „vizuální kvalitu na úrovni konzolí“ a také inovativní prvky pohybu a soubojového systému. Titul bude dostupný napříč platformami. Zahrajete si tedy na iPhonu, iPadu, Macu, Apple TV i Apple Vision Pro.
Společně s Oceanhorn 3 dorazí do Apple Arcade i další tři novinky. Pocket Love!+ je životní simulátor zaměřený na budování a správu vlastního prostoru. Flow Free+ představuje návykovou logickou hru, která staví na propojování barevných bodů. Doraemon Dorayaki Shop Story+ je simulátor provozu cukrárny inspirovaný populární značkou Doraemon.
Všechny nové tituly se zařadí do knihovny čítající už více než 200 her. Apple Arcade tradičně nabízí hraní bez reklam a bez jakýchkoli nákupů v aplikaci. Už roky po Apple Arcade pokukuju. Her je tam poměrně dost a cena není vysoká. Ovšem žádný titul mě ještě neoslovil na tolik, abych se rozhodl platformu vyzkoušet. Oceanhorn 3 mi připomíná Zeldu. Pokud bude mít titul kvalitní recenze, třeba se k Apple Arcade konečně odhodlám.