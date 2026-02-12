Zavřít reklamu

Androiďáci blednou závistí! Apple vydal aktualizace pro starší iOS, iPadOS i macOS

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Apple v posledních týdnech takřka se železnou pravidelností dokazuje, že mu osud jeho starších verzí OS není v žádném případě lhostejný, ba právě naopak. Uvolnil totiž pro ně už celou řadu opravných či bezpečnostních aktualizací, díky kterým mají jablíčkáři zaručeno, že jejich další využívání bude minimálně bezpečné a spolehlivé, byť samozřejmě bez nových funkcí. A v tomto trendu Apple pokračuje i nadále. 

Vedle včera vydaného iOS 26.3, iPadOS 26.3 či macOS 26.3 totiž vypustil kalifornský gigant taktéž nové verze staršího iOS, iPadOS a macOS. Konkrétně jsme se dočkali vydání iOS 18,7.5, iPadOS 18.7.4 a v případě macOS pak dokonce dvou verzí – konkrétně 15.7.4 a 14.8.4. Ve všech případech by se mělo jednat o klasické bezpečnostní aktualizace, kterými chce Apple zamezit případnému hackerskému útoku či čemukoliv podobnému, kvůli čemuž je i jejich instalace doporučena co nejdříve.  

