Vyšly tvOS 26.3, HomePod OS 26.3 a visionOS 26.3

Apple TV
Jiří Filip
Na dnešní večer si Apple připravil vydání všech verzí svých OS, mezi kterými nechybí tvOS 26.3, HomePod OS 26.3 či visionOS 26.3. Pokud tedy máte některý z těchto produktů doma, měli byste již v jeho nastavení aktualizace vidět a tedy i mít možnost si je nainstalovat. Pravděpodobně se však ani zde nejedná o žádné velké updaty, stejně jako tomu je v případě ostatních dnes vydaných OS v čele s iOS 26.3. Apple se totiž v aktualizacích primárně zaměřuje na opravy bezpečnostních chyb a aktualizace zabezpečení. 

tvOS 26 Apple-WWDC25-tvOS-26-hero-250609
Apple WWDC25 tvOS 26 Aerial screen saver 08 250609 Apple-WWDC25-tvOS-26-Aerial-screen-saver-08-250609
Apple WWDC25 tvOS 26 Aerial screen saver 07 250609 Apple-WWDC25-tvOS-26-Aerial-screen-saver-07-250609
Apple WWDC25 tvOS 26 Aerial screen saver 06 250609 Apple-WWDC25-tvOS-26-Aerial-screen-saver-06-250609
Apple WWDC25 tvOS 26 Aerial screen saver 05 250609 Apple-WWDC25-tvOS-26-Aerial-screen-saver-05-250609
Apple WWDC25 tvOS 26 Aerial screen saver 04 250609 Apple-WWDC25-tvOS-26-Aerial-screen-saver-04-250609
Apple WWDC25 tvOS 26 Aerial screen saver 03 250609 Apple-WWDC25-tvOS-26-Aerial-screen-saver-03-250609
Apple WWDC25 tvOS 26 Aerial screen saver 02 250609 Apple-WWDC25-tvOS-26-Aerial-screen-saver-02-250609
Apple WWDC25 tvOS 26 Aerial screen saver 01 250609 Apple-WWDC25-tvOS-26-Aerial-screen-saver-01-250609
