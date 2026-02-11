Vyšly tvOS 26.3, HomePod OS 26.3 a visionOS 26.3

Na dnešní večer si Apple připravil vydání všech verzí svých OS, mezi kterými nechybí tvOS 26.3, HomePod OS 26.3 či visionOS 26.3. Pokud tedy máte některý z těchto produktů doma, měli byste již v jeho nastavení aktualizace vidět a tedy i mít možnost si je nainstalovat. Pravděpodobně se však ani zde nejedná o žádné velké updaty, stejně jako tomu je v případě ostatních dnes vydaných OS v čele s iOS 26.3. Apple se totiž v aktualizacích primárně zaměřuje na opravy bezpečnostních chyb a aktualizace zabezpečení.