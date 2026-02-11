Tato aplikace vám zdarma dodá ovladač k Apple TV na Mac

Zatímco z Macu už léta lze více či méně ovládat iPhone, iPad nebo chytrou domácnost, jedna poměrně logická věc jim pořád chybí. Řeč je konkrétně o oficiální aplikaci Apple TV Remote, která je sice dostupná na iPhonu, iPadu i Apple Watch, ovšem na macOS máme smůlu. A právě tuhle mezeru se nyní rozhodl zaplnit vývojář Nick Ustinov, který představil novou bezplatnou aplikaci Itsytv.
Itsytv je nenápadná aplikace pro macOS, která běží v menu baru nebo chcete-li stavovém řádku a umožňuje kompletně ovládat Apple TV přímo z Macu a to bez nutnosti brát do ruky telefon nebo hledat fyzický ovladač. Cílem je jednoduchost, rychlost a co největší propojení s prostředím macOS, což se tomuto řešení dle mého názoru daří opravdu dobře. Aplikaci jsem si totiž už taky stihl nainstalovat a musím říci, že její ovládání, respektive pak ovládání Apple TV skrze ní, je opravdu příjemnou záležitostí. Po instalaci se totiž aplikace usadí do horní lišty a odtud nabízí přístup ke všem důležitým funkcím. Uživatel díky tomu může rychle ovládat přehrávání, pohybovat se v rozhraní Apple TV, spouštět aplikace, upravovat hlasitost nebo potvrzovat volby, a to klidně jen pomocí klávesnice.
Fotogalerie
Jednou z nejpříjemnějších funkcí je možnost psát text do vyhledávání přímo na Macu. Pokud tedy na Apple TV vyskočí pole pro vyhledávání nebo zadání hesla, jednoduše začnete psát na klávesnici Macu a hotovo. Odpadá tak zdlouhavé vybírání písmen pomocí ovladače na televizní obrazovce, což je přesně ten typ drobnosti, která dokáže každodenní používání výrazně zpříjemnit. Itsytv také umí zobrazit informace o právě přehrávaném obsahu. V liště nabídek se objeví náhled obalu, název skladby nebo pořadu, interpret a živý ukazatel průběhu přehrávání. Pokud pak máte doma více Apple TV, není problém je všechny spárovat a mezi jednotlivými zařízeními se rychle přepínat.
Za sebe se tak určitě nebojím tuto aplikaci doporučit, protože je z hlediska funkčnosti opravdu dobrá a čas od času se vám v Macu určitě může hodit. Jasně, ani já si nenalhávám, že ji budu používat nějak často, ale když zrovna nemám po ruce ovladač k Apple TV či iPhone, je pro mě toto řešení určitě přívětivější než třeba Apple Watch. Když k tomu navíc dodám, že je Itsytv k dispozici zdarma ke stažení dostávám jednu z těch malých utilit, u kterých si člověk rychle zvykne a pak už nechce zpátky. A možná je to i nenápadná připomínka pro Apple, že by podobné řešení jednou mohl nabídnout přímo sám.
Aplikaci můžete zdarma stáhnout zde