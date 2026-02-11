Zavřít reklamu

Apple Studio Display 2 je za rohem a přinese tyto 4 velké změny

Tomáš Svoboda
Studio Display od Applu dorazil v březnu 2022 a od té doby se na něm nic nezměnilo. A pokud jste ho někdy používali denně, možná jste si stejně jako já říkali, že je to skvělý monitor k Macu, ale pár moderních věcí mu už prostě chybí. Hlavně plynulost a lepší podsvícení. Právě to by měl podle posledních informací řešit Studio Display 2, který má být už fakt blízko.

Podle zákulisních informací má nový model vypadat hodně podobně jako současný Studio Display. Neočekávejte tedy revoluci ve vzhledu nebo tenčím rámečku. Apple se má soustředit spíš na to, co je uvnitř a co uvidíte při každodenním používání.

Apple Studio Display Mac Studio a Studio DIsplay 12
Apple Studio Display Mac Studio a Studio DIsplay 13
Apple Studio Display Mac Studio a Studio DIsplay 14
Apple Studio Display Mac Studio a Studio DIsplay 15
Apple Studio Display Mac Studio a Studio DIsplay 17
Apple Studio Display Mac Studio a Studio DIsplay 18
Apple Studio Display Mac Studio a Studio DIsplay 19
Apple Studio Display Mac Studio a Studio DIsplay 20
Apple Studio Display Mac Studio a Studio DIsplay 21
Čtyři změny, které u něj očekáváme

Vyšší obnovovací frekvence

Nejvíc se mluví o posunu z 60 Hz na 90 Hz nebo rovnou 120 Hz. V tom se zdroje rozcházejí, ale pointa je jasná. Scrollování, animace i práce s okny mají působit plynuleji. Upřímně, jakmile si člověk zvykne na vyšší frekvenci u ProMotion zařízení, návrat na 60 Hz zpět je velmi otravný.

Čip A19 místo A13

Současný Studio Display má čip A13 Bionic, který zajišťuje věci jako Center Stage kameru, zpracování zvuku a podobně. Nově se čeká A19. To by mohlo znamenat rychlejší zpracování obrazu z kamery, lepší funkce mikrofonů a potenciálně i víc „chytrých“ funkcí do budoucna.

Mini-LED podsvícení

Tady jde o velký posun v praxi. Mini-LED typicky přináší lepší kontrast, hlubší černou a rovnoměrnější podsvícení. Pokud pracujete večer nebo často upravujete fotky a video, tohle je přesně ten typ upgradu, který poznáte okamžitě.

HDR podpora

Mini-LED a HDR často jdou ruku v ruce. Pokud HDR skutečně dorazí, Studio Display 2 by mohl být výrazně zajímavější i pro kreativce – nejen jako hezčí externí monitor, ale jako displej, na kterém dává smysl kontrolovat dynamický rozsah.

Mac Mini M4 a Studio Display LsA 51 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 51
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 50 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 50
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 49 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 49
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 48 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 48
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 47 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 47
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 1 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 1
Co zatím pořád nevíme

Pořád visí ve vzduchu cena a také konektivita. A taky to nejdůležitější. Jestli Apple půjde jen do 90 Hz jako příjemného kompromisu, nebo to dotáhne až na 120 Hz, což by byla pro spoustu lidí opravdová výhra.

Každopádně pokud se potvrdí vydání v první polovině roku, může to být otázka dní či týdnů. A jestli máte současný Studio Display, tak druhá generace pro vás bude super lákavá možnost. A upřímně, sám bych první generaci v tomto případě okamžitě prodal a pořídil druhou. Samozřejmě, pokud se potvrdí tyto spekulace.

