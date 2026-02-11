Apple Studio Display 2 je za rohem a přinese tyto 4 velké změny

Studio Display od Applu dorazil v březnu 2022 a od té doby se na něm nic nezměnilo. A pokud jste ho někdy používali denně, možná jste si stejně jako já říkali, že je to skvělý monitor k Macu, ale pár moderních věcí mu už prostě chybí. Hlavně plynulost a lepší podsvícení. Právě to by měl podle posledních informací řešit Studio Display 2, který má být už fakt blízko.
Podle zákulisních informací má nový model vypadat hodně podobně jako současný Studio Display. Neočekávejte tedy revoluci ve vzhledu nebo tenčím rámečku. Apple se má soustředit spíš na to, co je uvnitř a co uvidíte při každodenním používání.
Čtyři změny, které u něj očekáváme
Vyšší obnovovací frekvence
Nejvíc se mluví o posunu z 60 Hz na 90 Hz nebo rovnou 120 Hz. V tom se zdroje rozcházejí, ale pointa je jasná. Scrollování, animace i práce s okny mají působit plynuleji. Upřímně, jakmile si člověk zvykne na vyšší frekvenci u ProMotion zařízení, návrat na 60 Hz zpět je velmi otravný.
Čip A19 místo A13
Současný Studio Display má čip A13 Bionic, který zajišťuje věci jako Center Stage kameru, zpracování zvuku a podobně. Nově se čeká A19. To by mohlo znamenat rychlejší zpracování obrazu z kamery, lepší funkce mikrofonů a potenciálně i víc „chytrých“ funkcí do budoucna.
Mini-LED podsvícení
Tady jde o velký posun v praxi. Mini-LED typicky přináší lepší kontrast, hlubší černou a rovnoměrnější podsvícení. Pokud pracujete večer nebo často upravujete fotky a video, tohle je přesně ten typ upgradu, který poznáte okamžitě.
HDR podpora
Mini-LED a HDR často jdou ruku v ruce. Pokud HDR skutečně dorazí, Studio Display 2 by mohl být výrazně zajímavější i pro kreativce – nejen jako hezčí externí monitor, ale jako displej, na kterém dává smysl kontrolovat dynamický rozsah.
Co zatím pořád nevíme
Pořád visí ve vzduchu cena a také konektivita. A taky to nejdůležitější. Jestli Apple půjde jen do 90 Hz jako příjemného kompromisu, nebo to dotáhne až na 120 Hz, což by byla pro spoustu lidí opravdová výhra.
Každopádně pokud se potvrdí vydání v první polovině roku, může to být otázka dní či týdnů. A jestli máte současný Studio Display, tak druhá generace pro vás bude super lákavá možnost. A upřímně, sám bych první generaci v tomto případě okamžitě prodal a pořídil druhou. Samozřejmě, pokud se potvrdí tyto spekulace.