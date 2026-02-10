Recenze Tomb Raider: Lara Croft konečně přichází na iPhony a iPady a je to neskutečná jízda!

Když těsně před loňskými Vánoci oznámili vývojáři z Feral Interactive, že na iPhony a iPady přinesou v únoru letošního roku port počítačovo-konzolové hry Tomb Raider z dílny Crystal Dynamics, přiznám se, že jsem měl z této zprávy opravdu velkou radost. Tomb Raider je totiž jedna z mých nejoblíbenějších herních sérií a zejména poslední díly jsem si na Xboxu Series X opravdu užil. O to víc jsem byl zvědavý, jak si Feral s portem hry a zejména pak převodem pro dotykové ovládání poradí. Když mi tedy před pár dny poslali vývojáři review kód, abych si hru s předstihem vyzkoušel, neváhal jsem ani minutu a do světa prozkoumávání hrobek, ale taktéž boje o holý život jsem se ponořil naplno. Stálo to ale za to?
Nový Tomb Raider běží na iPhonech XS a novějších, potažmo iPadu 10. generace a novější, mini 6. generace a novější, Air 4 a novější či Pro 3 a novější. Já hru hrál na iPadu 10 a iPhonu 17 Pro, přičemž hrát jsem mohl bez problému jednu dějovou linku na obou zařízeních současně, jelikož Feral nezapomněl na možnost synchronizace postupu přes iCloud. Jinými slovy, když si dáte hodinku ráno cestou MHD do práce na mobilu, v práci můžete pokračovat na iPadu tam, kde jste skončili na mobilu, což je za mě naprosto super. Samozřejmě pak platí, že každé zařízení může mít vlastní nastavení zohledňující výkon, velikost displeje a tak podobně. Synchronizován je tedy skutečně jen příběh.
Grafické režimy jako na konzolích
Velmi kladně musím u portu zhodnotit možnosti přizpůsobení, které jsou k dispozici. Na výběr totiž máte jak z režimu výkonu a grafiky, což známe třeba ze současné generace konzolí, ale k dispozici je i výkon + pro iPady Pro M1 a M2 a dokonce i režim úspory baterie, který se zaměřuje na plynulý herní zážitek s co nejmenší energetickou spotřebou. Co se pak týče ovládání, samozřejmě je vedle dotykového ovládání na displeji možnost hru hrát na myši/trackpadu s klávesnicí, případně na gamepadu.
Já hrál primárně přímo na displeji, protože mi to přišlo zejména díky možnosti uzpůsobit si jednotlivé ovládací prvky opravdu příjemné a intuitivní. A když říkám intuitivní, myslím tím skutečně intuitivní – v nastavení hry máte totiž možnost si virtuální tlačítka pro ovládání posunout přesně tak, jak vašim prstům vyhovuje, takže jakmile si člověk vše poskládá dle svých potřeb, rázem si je schopen i takto rychlou a na ovládání leckdy trochu náročnou hru užít naplno.
Co mě pak opravdu potěšilo, je opravdu široká škála podporovaných jazyků. Vedle klasik typu francouzština, němčina, španělština, italština, angličtina, portugalština, polština, ruština nechybí třeba ani čeština, holandština, japonština, korejština či tradiční čínština. Jasně, řada jazyků je k dispozici jen ve formě titulků, nicméně i tak mateřština v takto kvalitní hře rozhodně potěší.
Popisovat děj hry by byla z mé strany samozřejmě naprostá hloupost, protože byste si jí následně užili o to méně. Než abych tu cokoliv necitlivě spoileroval, tak napíšu jen to, že po příběhové stránce se jedná o dost zajímavý počin, který sice může leckdy působit trochu repetitivním dojmem, nicméně díky líbivé grafice občasné opakující se úkony snadno odpustíte. Hratelnost jako taková je pak za mě osobně naprosto fantastická zejména na zařízeních s větším displejem, na kterých je celé herní prostředí logicky lépe vidět, což člověk zejména při nejrůznějších přestřelkách či honičkách s nepřáteli ocení. A když si skutečně pohrajete s dobře rozvrženým ovládáním, pak vězte, že vás čeká vskutku pohlcující zážitek, který vás od okolí odtrhne na mnoho hodin.
Hrajete na iPhonu, či iPadu? Oboje má své kouzlo
Kdybych pak zhodnotit hraní na iPadu vs. na iPhonu, hodnotil bych vcelku jednoduše – každé zařízení má své a hraní na něm díky tomu baví trochu jinak. Zatímco na iPadu jsem si hru užíval díky velkému displeji, který mi tak detaily titulu odhalil v celé jejich kráse (a to i na pouhém LCD displeji, kterým iPad 10 oplývá), v případě iPhonu se sice člověk musel spokojit „jen“ s menším displejem (byť OLED), zato však byla k dispozici i haptická odezva, která dodala hraní další zajímavý rozměr. Kombinace těchto zařízení díky synchronizaci přes iCloud pak posouvá herní zážitek na komfort, o kterém bychom si mohli ještě před nějakým časem nechat jen zdát.
Hodnocení grafiky hry jako takové je obecně docela kumšt, přičemž v tomto případě to platí dvojnásob. Jednak se totiž bavíme o mobilním portu, který chtě nechtě mírné okleštění dostat musí, ale hlavně se bavíme o portu hry, která vyšla na začátku roku 2013 a tedy za pár týdnů oslaví své 13. narozeniny, což je v herním světě již pořádná dávka času. Troufnu si ale říci, že to na Laře není příliš vidět a i přes svůj pokročilý věk se jedná o graficky velmi zdařilou hru, na kterou se dívá skutečně pěkně. Při využití režimu výkonu navíc hra běží na 60fps bez zásadnějších pádů snimkové frekvence, takže plynulost je tu zaručená.
Resumé je jasné – jděte do toho!
Já pak hru hodnotím i optikou hráče, který jí již před pár lety kompletně prošel na Xboxu Series X v kombinaci se 65“ OLED televizí a i přesto se nebojím říci, že si jí na iPhonu či iPadu nyní užívám víceméně stejně. Z hlediska hratelnosti se totiž jedná o opravdu povedený kousek, graficky je na tom titul též dobře a když k tomu všemu přičtu zajímavý příběh se zápletkami, které byste nečekali, dostávám titul, který si svou pozornost jistojistě zaslouží. Máte-li tedy rádi dobrodružství, pak určitě dejte mobilnímu portu Tomb Raider šanci.
Tomb Raider vychází na iOS a iPadOS už 12. února za cenu 359 Kč.