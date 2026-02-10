Jaké dárky k Valentýnu? Svátek zamilovaných přeje drobné elektronice

Komerční sdělení: Valentýn býval svátkem čokolády, květin a rychlých romantických gest. Letošní únor však znovu potvrzuje, že Češi k lásce přistupují praktičtěji než kdy dřív. Místo dárků, které potěší na pár hodin, stále častěji sahají po těch, které mohou být součástí každodenního života. Právě proto se do role moderního valentýnského symbolu dostává také elektronika. Data maloobchodní sítě DATART ukazují, že v období před Valentýnem roste zájem o drobnou elektroniku zhruba o desetinu oproti běžnému období.
Elektronika jako alternativa ke klasickým dárkům
Valentýn se v českém prostředí postupně posouvá od čistě symbolického obdarovávání k pragmatičtějšímu přístupu. Tradiční dárky s krátkou životností ustupují předmětům, které mají konkrétní užitek v každodenním životě – zvyšují komfort, podporují zdraví nebo usnadňují chod domácnosti. Tento posun odpovídá širší změně spotřebitelského chování po období ekonomické nejistoty: domácnosti zůstávají opatrné, ale jsou ochotné investovat do věcí s dlouhodobou hodnotou.
Zájem o drobnou elektroniku roste o desetinu
Podle dat maloobchodního prodejce DATART roste před Valentýnem poptávka po drobné elektronice přibližně o deset procent oproti běžnému období. Nejde přitom o jednorázový výkyv, ale o trend, který se v posledních letech opakuje a postupně sílí.
Největší zájem je dlouhodobě o nositelnou elektroniku, audiotechniku a produkty osobní péče. Tyto kategorie kombinují technologickou přidanou hodnotu s každodenním využitím a reagují na společenské trendy, jako je důraz na zdravý životní styl, péči o sebe nebo digitalizaci volného času.
Hudba, pohyb i káva: dárky podle životního stylu
Hudba patří k univerzálnímu jazyku lásky, a proto není překvapením, že kvalitní sluchátka nebo reproduktory patří k častým valentýnským volbám. Mírné rozdíly je možné vidět ve volbě produktů na základě pohlaví. Muži nejčastěji dostávají chytré hodinky a fitness náramky, bezdrátová sluchátka nebo zastřihovače vousů, ženy epilátory, žehličky na vlasy či elektrické zubní kartáčky. Tento rozdíl se však postupně stírá. Stále častěji rozhoduje životní styl partnerů a to, co skutečně využijí v každodenním životě.
„Technologie z oblasti fitness a wellness už dávno nejsou určeny jen sportovcům. Stávají se běžnou součástí života lidí, kteří chtějí mít přehled o svém zdraví a pohybu. Chytré hodinky a fitness náramky tak u nás v DATARTu před Valentýnem hrají prim,“ doplňuje Petra Psotková.
Při výběru valentýnského dárku významnou roli hraje i sdílený zážitek. Mnohdy se tak objevují dárky „pro oba“. Typickým příkladem jsou kvalitní kávovary nebo některé další produkty z kategorie malých domácích spotřebičů (například rychlovarná konvice, mixér na smoothie či vaflovač), které si partneři pořizují jako zpříjemnění společného pohodlí a každodenních rituálů.
„Darování elektroniky je na Valentýna populární právě proto, že spojuje emoci s dlouhodobou hodnotou. Je to dárek, který partnera potěší nejen v den předání, ale připomíná se každý den při používání,“ vysvětluje Petra Psotková, tisková mluvčí společnosti DATART. Podle ní zároveň roste ochota investovat do kvalitnějších a prémiovějších produktů. Zákazníci častěji volí zařízení s delší životností, lepším zpracováním a širšími funkcemi, které vnímají jako investici, nikoli jednorázovou radost.