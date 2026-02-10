Boston Dynamics opět posouvá hranice a ukazuje, co dokáže Atlas Airborne

Když dámy a pánové z Boston Dynamics zveřejní nějaké nové video, většinou z něj běhá mráz po zádech. Ne jinak tomu je s tím posledním, jenž prezentuje přemet, který dokáže udělat jejich robot Atlas Airborne. Video zveřejněné v rámci rozlučky s platformou Atlas, prezentuje mimo jiné také pár nepovedených pokusů z doby, kdy se robot učil pohybovat. Aktuálně se již platforma Atlas dostává do komerčního provozu a inženýři tak provádejí poslední testování limitů a mobility celého těla, na to vůbec poslední, které provedli lidé z Boston Dynamics s pomocí inženýrů z institutu RAI se můžete podívat na následujícím videu a nutno dodat, že stojí za to.