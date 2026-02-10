Apple si podmanil Super Bowl Halftime show! Vystoupení „jeho“ interpreta trhá rekordy

Poločasová show na letošním finále Super Bowlu v čele s Bad Bunnym, na které se objevili také Lady Gaga a Ricky Martin, zaznamenala podle Applu rekordní ohlas diváků i posluchačů po celém světě. Společnost zároveň upozornila na možnost zpětného přehrání vystoupení a poslechu kompletního setlistu přímo v aplikaci Apple Music.
Apple uvedl, že vystoupení vyvolalo historicky nejvyšší míru zapojení fanoušků, a to jak během samotného přenosu, tak i nálsedně. Výrazný úspěch zaznamenala také tisková konference s Bad Bunnym před poločasovou pauzou. Během prvních 48 hodin se stala nejsledovanější tiskovou konferencí v historii Super Bowlu, když napříč živým přenosem a souvisejícími klipy na sociálních sítích překročila hranici 63 milionů zhlédnutí.
Podle dat Apple Music se samotné vystoupení s účastí Lady Gaga a Rickyho Martina promítlo do bezprecedentního nárůstu poslechů Počet posluchačů Bad Bunnyho na Apple Music vzrostl o 700 %. Nejposlouchanějšími skladbami se v tomto období staly DtMF, Baile Inolvidable a Tití Me Preguntó, které se rychle dostaly na vrchol žebříčků služby.
Apple současně připomněl, že fanoušci si mohou celé halftime vystoupení znovu pustit a zároveň si poslechnout oficiální playlist skladeb, které během show zazněly, přímo na Apple Music. Společnost tím dále posiluje propojení velkých kulturních událostí se svou streamovací platformou a zdůrazňuje její roli při globálním šíření hudebních zážitků.
Bad Bunnyho show považuji za to povedenější, co bylo na letošním Super Bowlu k vidění. Show byla energická, vizuálně poutavá a celkově velmi povedená. A přiznám se, že mezi ony posluchače patřím i já.