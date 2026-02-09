Zavřít reklamu

Kdy vyjde iOS 26.4 Beta 1

Jan Vajdák
Zřejmě málokterá aktualizace systému byla v minulosti tak očekávaná jako chystaná verze iOS 26.4. A Apple se chystá první betaverzi ukázat možná už během tohoto měsíce. iOS 26.4 má nabídnout první reálný pohled na funkce Apple Intelligence představené na WWDC 2024.

Podle dostupných informací by měla být první vývojářská beta iOS 26.4 vydána v týdnu od 23. února. Tedy pokud nedojde k dalšímu zpoždění. Právě tato verze má obsahovat alespoň část dlouho očekávaných vylepšení Siri, která jsou součástí Apple Intelligence.

Mark Gurman z Bloombergu uvádí, že aktualizace iOS 26.4 „zahrne některé komponenty“ plánovaných změn Siri. Nepůjde tedy ještě o finální podobu nové generace, ale spíše o první krok k jeho výraznější modernizaci. Apple tím má zahájit postupné nasazování funkcí založených na umělé inteligenci do běžného používání.

Siri bude výrazně lepší až v iOS 27

Další významnější posun v oblasti Apple Intelligence má podle Bloombergu přijít až s iOS 27. Právě tato verze má přinést podstatně osobnější Siri s rozhraním ve stylu chatbota. Přesto se očekává, že letošní konference WWDC bude spíše umírněná a nebude zaměřena na velké revoluční novinky. Vsázet se má spíše na optimalizaci a stabilitu.

iOS 26.4 a následně iOS 27 tak budou pro Apple v oblasti AI pravděpodobně klíčové. Většina uživatelů se shoduje, že Applu v tomto směru ujel vlak. Jablečná společnost ohledně AI evoluce Siri, jak stojí výše, poprvé promluvila na WWDC v roce 2024. Nasazení deklarovaných novinek ale Apple ve slíbeném termínu nezvládl, což společnost dostalo pod řádnou kritiku. Jak se Apple s touto problematikou popasoval tak zjistíme zřejmě již brzy. Nezbývá než doufat, že Siri bude stát za to a že si novinky užijeme i u nás. Nejvíce bych ocenil implementování českého jazyka. To je ale zřejmě zbožné přání nás všech.

