Prohledala jsem HBO Max a tyto novinky pro tento týden bych vám rozhodně doporučila zhlédnout!

Žádné prudké pohyby
Kriminální drama z 50. let minulého století, v němž se skupina zločinců domnívá, že byli při svém posledním činu podvedeni. Pokud máte rádi tento žánr stejně jako já, přijdete su rozhodně na své! Tohle opravdu stojí za to vidět.
Zamini
Artur píše projevy na ministerstvu, lavíruje mezi absurdními šéfy a úřednickou džunglí – a mimochodem musí zabránit mezinárodní krizi. S trochou nadsázky by se mi skoro až chtělo říci „prostě další nudnej den v práci“, který však s sebou evidentně přináší opravdu zásadní úkony, které díky Bohu my běžní smrtelníci řešit nemusíme.
Ex Machina
Caleb Smith je vybrán k účasti na podivném a fascinujícím experimentu, v jehož rámci musí komunikovat s první skutečnou umělou inteligencí na světě. Právě téma umělé inteligence je pak za mě s ohledem na dění v poslední době opravdu aktuální a možná i proto stojí tento kousek za zhlédnutí. Já tak učinila a nelituji.
Tajemství loňského léta
Když vypluje na povrch smrtící tajemství, pět přátel se stává terčem mstícího se zabijáka. Ano, uznávám, že z popisu se jedná o klasické klišé, ale vězte, že i toto klišé má ve výsledku čím překvapit. Chcete-li si tedy vyčistit hlavu tématem, které jste viděli už snad milionkrát, tohle je fajn možnost.
Alej velikánů
Herbert, který roky tajil své přežití Osvětimi, nachází odvahu otevřít se, když potká Abbey — dívku, jejíž vlastní bolest vede k léčivému přátelství, které nás dost možná vnitřně zasáhne. Ano, je mi jasné, že filmy s tématikou druhé světové války nemusí sedět každému, ačkoliv zde se bavíme spíše o okrajovém dotknutí se tohoto tématu, nicméně opět se jedná o kousek, který dokáže s člověkem zacloumat a troufnu si říci, že i přimět jej k přemýšlení.