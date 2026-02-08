Super Bowl 2026 živě: Kde sledovat finále NFL i s epickou halftime show

Pokud jste fanoušky amerického fotbalu, Super Bowl živě by na vašich obrazovkách neměl v nadcházejících hodinách rozhodně chybět. V noci z neděle 8. na pondělí 9. února, konkrétně pak od 00:30, se totiž na stadionu Levi’s Stadium v Santa Claře, v Kalifornii proti sobě postaví Seattle Seahawks vs. New England Patriots, kterým se podařilo projít play-off NFL až do finále. Který z těchto týmů však dokráčí na stupínek nejvyšší? A jaký program přinese letošní halftime show, jejíž hlavní hvězdou má být Bad Bunny a jedním z hlavních sponzorů pak Apple? To a mnohem víc se dozvíme již brzy.
Super Bowl 2026 živě
Super Bowl 2026 živě lze v České republice sledovat i s českým komentářem konkrétně na stanici Nova Sport 1 a OnePlay a to od 00:25 s tím, že od 23:00 poběží předzápasové studio. Pokud tedy tento kanál přijímáte, není co řešit. Pokud tomu tak však není, je zřejmě nejjednodušší cestou si předplatit OnePlay za 199 Kč na jeden měsíc v balíčku Komfort, potažmo pokud jste opravdoví sportovní fanoušci, sáhněte raději po sportovním balíčku na Telly, který vám kromě Nova Sport 1 umožní sledovat spoustu dalších sportovních kanálů. Ten vychází na 340 Kč na týden, případně na 390 Kč na měsíc.