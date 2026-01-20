Apple Music Halftime Show na Super Bowlu LX ovládne Bad Bunny

Apple a NFL už v září potvrdily, kdo letos ovládne jednu z nejsledovanějších hudebních scén planety. Hlavní hvězdou Apple Music Super Bowl LX Halftime Show bude portorický rapper a zpěvák Bad Bunny. Jeho vystoupení proběhne v neděli 8. února na stadionu Levi’s Stadium v kalifornské Santa Claře a už teď je jasné, že půjde o jednu z největších hudebních událostí roku. Nyní je venku trailer, který tuto spolupráci připomíná.
Bad Bunny patří dlouhodobě mezi největší jména světové hudební scény, a to nejen v rámci latinskoamerické produkce. Na kontě má řadu globálních hitů, opakovaně kraloval žebříčkům a v roce 2022 si vysloužil titul Apple Music Artist of the Year. Právě spolupráce s Applem tak dává perfektní smysl a potvrzuje, že Apple Music sází na opravdu největší hvězdy současnosti.
Apple Music je titulárním partnerem halftime show od roku 2022 a za tu dobu se na pódiu vystřídala jména jako Rihanna nebo Kendrick Lamar. Bad Bunny tak navazuje na velmi silnou tradici a pokud se dá soudit podle jeho dosavadních vystoupení, fanoušky čeká show, na kterou se bude dlouho vzpomínat.