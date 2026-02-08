Zavřít reklamu

Tyto užitečné tipy a triky pro iOS 26 se vám budou zaručeně hodit

Amaya Tomanová
Vytvořte si vlastní vyzvánění

GarageBand už nepotřebujete. V aplikaci Soubory stačí vybrat MP3 nebo M4A do 30 sekund, sdílet a zvolit Použít jako vyzvánění. Zvuk se uloží do Nastavení > Zvuky a haptika, kde ho můžete nastavit pro celý telefon nebo pro konkrétní kontakt. Stejný postup funguje i u nahrávek z Diktafonu.

Kopírování části zprávy

V aplikaci Zprávy už nemusíte kopírovat celou bublinu textu. Podržte prst na zprávě, klepněte na Vybrat a tažením označte jen část, kterou potřebujete. Praktické hlavně pro kódy nebo hesla schovaná v dlouhé zprávě.

Editace PDF v Náhledu

S příchodem operačního systému iOS 26 získávají nativní aplikaci Náhled, dosud známou jen z operačního systému macOS, také majitelé iPhonů a iPadů. Možnost anotace PDF souborů sice dosud byla možná například v nativních Souborech, Náhled pro iOS a iPadOS vám ale nabízí mnohem více možností. PDF soubory můžete zvýrazňovat, podepisovat, komentovat nebo měnit pořadí stránek.

HDR screenshoty

Snímky obrazovky se ukládají v HDR, takže vypadají věrněji – se zachovanými barvami a kontrastem, jak je vidíte na displeji. Pokud ale o screenshoty v HDR kvalitně nestojíte, žádný problém – v Nastavení -> Obecné -> Záznam obrazovky můžete snadno přepnout do SDR.

