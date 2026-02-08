Zavřít reklamu

Kalkulačka, poslech hudby a osobní rozvoj: Tyto zajímavé iOS aplikace stojí za vyzkoušení

iPhone
Amaya Tomanová
Numms

Numms je elegantní kalkulačka, která potěší nejen designem, ale i praktickými funkcemi. Nabízí historii výpočtů, možnost přidávat poznámky a podporu tmavého režimu. Optimalizace pro iPad z ní dělá užitečný nástroj i pro delší práci s čísly.

Demus: Easy Music Streaming

Demus umožňuje streamovat hudbu bez registrace a bez předplatného. Nabízí poslech skladeb, alb, playlistů i hudebních videí, podporu AirPlay i CarPlay a nechybí ani texty písní. Zajímavým bonusem je roční statistika poslechu, která shrne vaše hudební návyky.

SnipKey – Keyboard Extension

SnipKey rozšiřuje klávesnici iPhonu o možnost ukládat často používané texty, šablony nebo obrázky. Ty pak můžete vkládat do libovolné aplikace přímo z klávesnice. Hodí se pro pracovní komunikaci i každodenní psaní opakujících se textů.

Sapio AI

Sapio AI využívá umělou inteligenci k osobnímu rozvoji. Umožňuje trénovat komunikaci, cizí jazyky nebo emoční inteligenci prostřednictvím interaktivních rozhovorů. Personalizovaná zpětná vazba pomáhá postupně budovat jistotu v různých životních situacích.

Vega – Widget Maker

S aplikací Vega si můžete vytvořit widgety přesně podle svých představ. Nabízí šablony i pokročilé nástroje pro úpravy, výsledné widgety lze sdílet a dále ladit. Ideální volba pro ty, kdo chtějí mít plochu iPhonu nejen funkční, ale i vizuálně sjednocenou.

