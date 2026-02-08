Česká republika se pravděpodobně stane další zemí se zákazem sociálních sítí pro děti

Debata o tom, zda by děti měly mít přístup na sociální sítě bez omezení, se v posledních měsících napříč Evropou rozjíždí čím dál víc. A nově se do ní poměrně výrazně zapojil i premiér Andrej Babiš, který ve svém nedělním videu na sociálních sítích uvedl, že by byl pro zákaz jejich používání u dětí mladších 15 let. Inspiraci přitom hledá především ve Francii, kde už podobná legislativa prošla dolní komorou parlamentu.
Babiš svůj postoj opírá o názory expertů, se kterými je podle svých slov v kontaktu. Ti mají sociální sítě považovat za výrazně škodlivé pro psychiku i vývoj dětí. „My musíme ochránit naše děti,“ zaznělo z jeho úst s tím, že právě ochrana nejmladších by měla mít přednost před pohodlím dospělých i technologických firem. Zajímavé je, že hnutí ANO přitom samo sociální sítě masivně využívá a Babiš na nich prakticky denně publikuje videa s komentáři k aktuálnímu dění.
Vláda zákaz skutečně zvažuje
Ještě dál šel místopředseda hnutí ANO a vicepremiér Karel Havlíček, který v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News uvedl, že vláda zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let zcela vážně zvažuje. Pokud by padlo finální rozhodnutí, návrh zákona by chtěla předložit už v průběhu letošního roku. Podle Havlíčka nyní probíhají jednání nejen s odborníky na dětskou psychologii, ale také s operátory a dalšími subjekty. Sociální sítě podle něj dětem v mnoha případech „ničí život“.
Česko by v případě schválení zákazu rozhodně nebylo průkopníkem. Austrálie už loni v prosinci zavedla zákaz přístupu na sociální sítě pro děti mladší 16 let. Podobné kroky zvažují nebo připravují například Dánsko, Slovinsko, Turecko, Řecko či Velká Británie. Evropský parlament navíc vyzval k plošnému omezení přístupu dětí a mladistvých na sociální sítě napříč Unií.