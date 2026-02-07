Poklepání na záda iPhonu je funkce, kterou si oblíbíte víc, než možná čekáte

Nedlouho po přechodu na jednu z novějších betaverzí iOS 26 se mi začalo stávat, že se nespustil fotoaparát po stisknutí příslušné ikonky ve spodní části uzamčené obrazovky. Co s tím? iPhone nabízí celou řadu funkcí, které nejsou na první pohled vidět, ale při správném nastavení dokážou výrazně zjednodušit každodenní ovládání. Jednou z nich je i možnost spouštět různé akce poklepáním na zadní stranu telefonu. Funkce je součástí Zpřístupnění a přestože působí nenápadně, v praxi se dá využít překvapivě často.
Co přesně poklepání na záda umí
Princip je jednoduchý: iPhone rozpozná dvojité nebo trojité poklepání na zadní stranu zařízení a na základě toho spustí vámi zvolenou akci. Nemusí přitom jít jen o systémové funkce, ale i o vlastní zkratky vytvořené v aplikaci Zkratky. Díky tomu si můžete ovládání telefonu přizpůsobit přesně podle toho, jak jej používáte.
V praxi se nejčastěji hodí pro rychlé úkony, ke kterým byste se jinak museli „proklikávat“, byť by šlo o dva, tři stisky či klepnutí – například zapnutí svítilny, pořízení snímku obrazovky nebo ztlumení zvuku. Osobně se mi funkce osvědčila hlavně v situacích, kdy mám telefon v ruce jen na chvíli a nechci hledat konkrétní ikonu na obrazovce.
Jak poklepání na zadní stranu iPhonu aktivovat
Nastavení je otázkou několika kroků. Otevřete Nastavení, přejděte do sekce Zpřístupnění a zvolte Dotyk. Zde najdete položku Klepnutí na zadní stranu. Po jejím otevření si můžete zvlášť nastavit akci pro dvojité a trojité poklepání.
U každého gesta si vyberete konkrétní funkci. iOS nabízí základní systémové akce, jako je návrat na plochu, uzamčení obrazovky nebo ovládání hlasitosti, ale také možnost spouštět vlastní zkratky. Právě tato kombinace dává celé funkci největší smysl.
Fotogalerie
Jaké akce se vyplatí přiřadit
Výběr konkrétní akce záleží hlavně na tom, jak iPhone používáte. Pro někoho dává smysl přiřadit poklepání ke screenshotu, jiný ocení rychlé zapnutí svítilny nebo přepnutí režimu Soustředění. Pokud používáte Zkratky, možnosti se ještě výrazně rozšiřují – můžete například jedním gestem spustit konkrétní aplikaci nebo celou sérii navazujících úkonů.
Doporučit lze začít s jednoduchými akcemi a teprve postupně zkoušet složitější. Funkce je citlivá, ale zároveň ne přehnaně – pokud zvolíte akce, které nepoužíváte neustále, minimalizujete riziko nechtěného spuštění.
Na co si dát pozor v běžném provozu
Poklepání na zadní stranu funguje spolehlivě, ale záleží i na způsobu, jakým telefon držíte nebo v jakém má obalu. U některých silnějších krytů může být rozpoznání poklepání o něco méně jisté. Pokud se vám zdá, že se akce spouští nechtěně, vyplatí se přesunout ji z dvojitého na trojité poklepání, případně zvolit méně „kritickou“ funkci.
Malá funkce, která může ušetřit čas
Klepnutí na zadní stranu iPhonu patří mezi ty vychytávky, které nejsou nutné, ale po chvíli používání si na ně snadno zvyknete. Jakmile si ji nastavíte tak, aby odpovídala vašemu stylu práce s telefonem, může nahradit několik opakujících se kroků a zpříjemnit každodenní používání iOS. U funkcí tohoto typu často platí, že jejich skutečný přínos oceníte až po několika dnech běžného provozu.