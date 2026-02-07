Víte, že ve Zprávách na iPhone jde nově vytvářet ankety? Poradíme vám, jak na to!

Apple s iOS 26 přinesl do aplikace Zprávy několik užitečných novinek a jednou z nich je funkce, na kterou uživatelé čekali opravdu dlouho. Možnost vytvářet ankety je běžnou součástí konkurenčních messengerů a nyní ji konečně nabízí i iMessage.
Anketa přímo v konverzaci
Díky iOS 26 můžete snadno zjistit názor celé skupiny, aniž byste museli číst desítky odpovědí v chatu. Stačí vytvořit anketu a nechat ostatní hlasovat. Do ankety lze přidat až 12 možností, a pokud si někdo myslí, že v seznamu něco chybí, může si dokonce přidat vlastní variantu.
Jak anketu vytvořit
Postup je jednoduchý:
- otevřete konverzaci ve Zprávách
- klepněte na tlačítko + vedle pole pro psaní zprávy
- v nabídce zvolte Ankety
- vyplňte jednotlivé možnosti (maximálně 12)
- případně doplňte krátký text k anketě a klepněte na Odeslat
Hlasování probíhá velmi intuitivně – stačí klepnout na vybranou možnost. Pod anketou se navíc zobrazuje tlačítko Přidat volbu, takže kdokoli ze skupiny může přidat svůj vlastní návrh.
Fotogalerie
Přehled výsledků a detaily
Pokud chcete zjistit, kdo pro co hlasoval, podržte prst na anketě a v menu vyberte možnost zobrazení podrobností. Zobrazí se vám přehled hlasů rozdělený podle účastníků. Díky tomu je vždy jasné, jaký je aktuální výsledek i kdo stojí za jednotlivými volbami.