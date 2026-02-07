Zavřít reklamu

Víte, že ve Zprávách na iPhone jde nově vytvářet ankety? Poradíme vám, jak na to!

iPhone
Amaya Tomanová
Apple s iOS 26 přinesl do aplikace Zprávy několik užitečných novinek a jednou z nich je funkce, na kterou uživatelé čekali opravdu dlouho. Možnost vytvářet ankety je běžnou součástí konkurenčních messengerů a nyní ji konečně nabízí i iMessage.

Anketa přímo v konverzaci

Díky iOS 26 můžete snadno zjistit názor celé skupiny, aniž byste museli číst desítky odpovědí v chatu. Stačí vytvořit anketu a nechat ostatní hlasovat. Do ankety lze přidat až 12 možností, a pokud si někdo myslí, že v seznamu něco chybí, může si dokonce přidat vlastní variantu.

Jak anketu vytvořit

Postup je jednoduchý:

  • otevřete konverzaci ve Zprávách
  • klepněte na tlačítko + vedle pole pro psaní zprávy
  • v nabídce zvolte Ankety
  • vyplňte jednotlivé možnosti (maximálně 12)
  • případně doplňte krátký text k anketě a klepněte na Odeslat

Hlasování probíhá velmi intuitivně – stačí klepnout na vybranou možnost. Pod anketou se navíc zobrazuje tlačítko Přidat volbu, takže kdokoli ze skupiny může přidat svůj vlastní návrh.

Přehled výsledků a detaily

Pokud chcete zjistit, kdo pro co hlasoval, podržte prst na anketě a v menu vyberte možnost zobrazení podrobností. Zobrazí se vám přehled hlasů rozdělený podle účastníků. Díky tomu je vždy jasné, jaký je aktuální výsledek i kdo stojí za jednotlivými volbami.

