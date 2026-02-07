Jak si z Ovládacího centra udělat skutečně užitečný nástroj

Ovládací centrum používáme několikrát denně – já jej například využívám pro ovládání jasu, hlasitosti, nebo třeba pro správu chytré domácnosti – ale jeho přizpůsobení často zůstává bez povšimnutí. Přitom právě tady se dá ušetřit nejvíc času.
Přidejte jen to, co opravdu používáte
Do Ovládacího centra lze přidat celou řadu prvků – od záznamu obrazovky přes poznámky až po ovládání chytré domácnosti. Stačí otevřít Ovládací centrum, dlouze stisknout displej, klepnout na + -> Přidat ovládací prvek a vybrat požadovaný prvek.
Pořadí rozhoduje
Jednotlivé panely můžete libovolně přeskupovat. Nejpoužívanější funkce se vyplatí mít hned nahoře, aby byly dostupné okamžitě po otevření. Mně osobně se osvědčilo nejprve si promyslet, co potřebuji mít po ruce a kde, a poté svým zvykům a preferencím přizpůsobit rozložení jednotlivých prvků v Ovládacím centru. Mimochodem – je překvapivé, jak velkou roli zde hraje svalová paměť. Po přidání nového prvku se mi zpočátku stávalo, že jsem popaměti klepla na dlaždici, kterou jsem já sama již dříve z Ovládacího centra odstranila.
Fotogalerie
Větší ovládání tam, kde dává smysl
U některých prvků lze upravit velikost. Větší panel hudby nebo jasu je pohodlnější na ovládání a zpřehlední celé centrum. Velikost prvků upravíte jednoduše tak, že v režimu úprav potáhnete za zvýrazněný roh dané dlaždice.