Jak na iPhonu nastavit předběžnou připomínku a zajistit si tak, že už nikdy nic nezapomenete

Chcete mít jistotu, že na nic důležitého nezapomenete, ale zároveň nechcete být upozorněni až ve chvíli, kdy je pozdě? iPhone nabízí možnost nastavit si u připomínek předběžné upozornění, které vás na blížící se úkol nebo událost upozorní s dostatečným předstihem.
V praxi jde o drobnost, která ale výrazně zlepšuje každodenní plánování. Mohu to potvrdit z vlastní zkušenosti – často jsem si na iPhonu nastavovala připomínky, byla si jich vědoma, ale přesto se mi stávalo, že jsem daný úkol pustila časem z hlavy a iPhone mě upozornil na poslední chvíli. Díky předběžným připomínkám se to už nestává.
Proč využívat předběžné připomínky
Předběžné připomínky dávají smysl hlavně ve chvíli, kdy se na něco potřebujete připravit. Ať už jde o schůzku, prezentaci nebo narozeniny v rodině, upozornění několik hodin či dní dopředu vám dá čas zareagovat. Osobně je používám hlavně u věcí, které nejdou řešit na poslední chvíli – typicky nákup dárku nebo příprava podkladů k práci. Výsledkem je méně stresu a pocit, že máte své povinnosti skutečně pod kontrolou.
Jak na iPhonu nastavit předběžnou připomínku
Otevřete aplikaci Připomínky a zvolte seznam, ve kterém se nachází úkol, který chcete upravit.
- U konkrétní připomínky přejeďte prstem mírně doleva a klepněte na Podrobnosti.
- V detailu položky najdete sekci Předběžná připomínka, kde si můžete vybrat některý z přednastavených intervalů – například hodinu, den nebo týden před termínem.
- Pokud vám tyto možnosti nevyhovují, stačí klepnout na Vlastní a nastavit přesný čas podle svých potřeb.
Fotogalerie
Nastavení je otázkou několika vteřin, ale přínos je dlouhodobý. Jakmile si na předběžné připomínky zvyknete, jen těžko se budete chtít vracet k upozorněním „na poslední chvíli“.