Rozhovor s ředitelem XTB pro ČR a SR o investiční superaplikaci

Investiční platforma XTB má za sebou rok rekordního klientského růstu a expanze. Podle předběžných finančních výsledků za rok 2025 se společnosti podařilo meziročně zvýšit počet aktivních klientů o téměř 70 % na celkových 1,19 milionu. Jen za uplynulý rok si účet u XTB založilo přes 864 tisíc nových uživatelů, což představuje nárůst o 73,4 %. Přestože celkové provozní výnosy vzrostly na rekordních 2,15 miliardy PLN , čistý zisk skupiny vlivem vyšších provozních nákladů a nižší ziskovosti na obchodovaný lot meziročně poklesl o čtvrtinu na 643,8 milionu PLN. Jak tyto výsledky ovlivnil český trh, jaké nové produkty XTB chystá pro rok 2026 a jakým směrem se bude ubírat transformace v „investiční superaplikaci“, o tom jsme si povídali s Vladimírem Holovkou, ředitelem XTB pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.
Pokud bys měl vybrat jeden hlavní ‚motor‘, který XTB hnal dopředu, co by to bylo?
Pokud bych měl vybrat jeden hlavní motor, byl by to dlouhodobý fokus na klienta a produkt. Klíčovým principem je pro nás jednoduchost, aby investování nebylo složité, a to napříč aplikací, edukací i zákaznickými službami. Zároveň nejsme anonymní globální aplikace. Na domácích trzích máme silné lokální týmy, mluvíme jazykem klientů a rozumíme místnímu prostředí. Právě spojení silné technologie a skutečného lokálního působení je tím, co XTB dlouhodobě posouvá dopředu a buduje důvěru klientů i v náročných obdobích.
Kam se XTB posouvá dál? Plánujete se v příštím roce držet role ‚super-aplikace‘ pro finance?
Ano, roli investičně-finanční superaplikace rozhodně neopouštíme, naopak. Je to dlouhodobý směr, ve kterém chceme XTB dál rozvíjet. V minulých letech jsme přinesli řadu nových produktů a investičních možností a v tom budeme pokračovat i nadále. Mimo jiné plánujeme rozšíření o nové investiční třídy, jako jsou klasické kryptoměny nebo obchodování opcí. Zároveň ale platí, že velká část práce není na první pohled vidět. Hodně se soustředíme na zkvalitňování stávajících produktů, stabilitu systémů a celkovou uživatelskou přívětivost. Ať už jde o rozšíření obchodních hodin, významné novinky v rámci produktu Investiční plány nebo další dílčí vylepšení, cílem je, aby aplikace fungovala hladce a byla pro klienty dlouhodobě spolehlivým nástrojem. Zároveň připravujeme nemalé změny v práci s grafy, které by měli ocenit především aktivní obchodníci. To je oblast, na kterou se osobně velmi těším.
Trh brokerů v Česku houstne. V čem vidíte největší bariéru, kterou XTB loni postavilo, aby si udrželo pozici lídra?
Z mého pohledu největší bariérou, kterou jsme loni dál posílili, je kombinace důvěry a skutečné lokální přítomnosti. Důvěra nevzniká přes noc, ale je výsledkem dlouhodobě stabilní platformy, transparentní komunikace a kvalitních služeb.
Jsou Češi stále konzervativní, nebo už se naučili vnímat akcie a ETF jako standardní náhradu za spořicí účty?
Situace se určitě zlepšuje, ale na úroveň západních zemí se zatím nedostáváme. Největší posun vidíme u mladších ročníků, které si mnohem více uvědomují finanční výzvy, jež je čekají. Ať už jde o dostupnost vlastního bydlení, nebo o fakt, že státní penze v budoucnu pravděpodobně nebude stačit. Právě proto začínají akcie a ETF vnímat ne jako spekulaci, ale jako standardní nástroj dlouhodobého budování majetku.
Vidíte u nových klientů trend, že začínají investovat dříve a v menších částkách? Jak s touto generací ‚mobile-first‘ investorů v XTB pracujete?
Ano, ten trend je jednoznačný a přirozený. Za posledních deset až patnáct let výrazně klesla vstupní bariéra do investování a dnes už není nutné začínat s desítkami nebo stovkami tisíc korun. Klienti mohou investovat v menších částkách a postupně sbírat zkušenosti. Investiční aplikace se zároveň výrazně zjednodušily, ovládání je intuitivnější a prostor pro chyby menší. U generace mobile first se proto v XTB soustředíme na jednoduchý produkt, kvalitní edukaci a podporu dlouhodobého investování.
Vstup Czechoslovak Group (CSG) na burzu byl jednou z největších událostí lokálního trhu. Jaký byl o tento titul zájem u klientů XTB?
Zájem o akcie Czechoslovak Group výrazně překonal naše očekávání a jasně ukázal, že pokud by se lokální kapitálový trh rozšířil o další kvalitní domácí tituly, investoři by o ně měli přirozený zájem.
XTB hodně sází na edukaci skrze influencery a odborníky. Jak moc je pro vás důležité, aby partner nebyl jen ‚reklamní plocha‘, ale skutečný ambasador finanční gramotnosti?
Je to pro nás naprosto zásadní. Influencery nevnímáme jako reklamní kanál, ale jako partnery v oblasti finanční edukace. Nehledáme lidi, kteří jen „odkomunikují značku“, ale takové, kteří sami investování rozumí, dělají ho dlouhodobě a dokážou ho srozumitelně vysvětlit své komunitě. Právě důvěryhodnost a autenticita jsou v oblasti financí klíčové. Pokud má edukace fungovat, musí přicházet od lidí, kterým publikum věří a kteří neslibují zkratky ani rychlé zisky. A to je přesně role, kterou u našich partnerů v XTB očekáváme.
Kdyby za vámi přišel někdo, kdo s investováním v roce 2025 váhal, co byste mu na základě loňských výsledků vzkázal do roku 2026?
Asi bych parafrázoval jedno staré investiční pravidlo: nejlepší chvíle začít investovat byla před dvaceti lety, ta druhá nejlepší je dnes. Loňský rok znovu ukázal, že pokud má člověk dlouhodobý horizont, čas pracuje v jeho prospěch. Právě na delším horizontu se nejvíce projevuje efekt složeného úročení, tedy reinvestování zisků. Čím dříve s investováním začnete a čím déle mu dáte prostor, tím větší šanci máte, že z něj budete dlouhodobě profitovat. Nejde o chytání ideálního momentu, ale o čas strávený na trhu.
