Jak snadno odstranit nežádoucí objekty z fotek na iPhone bez instalace aplikací

Každému se to někdy stalo – vyfotíte perfektní záběr, ale v pozadí se objeví náhodný chodec, nevzhledný odpadkový koš nebo rušivý nápis. Pokud používáte iPhone, možná se hned díváte do App Store, ale zadržte. Existuje elegantnější cesta. Můžete využít buď inteligentní webové nástroje, nebo vestavěné funkce vašeho telefonu.
BeautyPlus Profesionální retuš přímo v prohlížeči
BeautyPlus už dávno není jen o filtrech na selfie. Jeho online verze nabízí výkonný editor, který funguje přímo v Safari nebo Chrome bez nutnosti cokoli instalovat (object remover). Navíc, pokud potřebujete ze snímku vymazat konkrétní nápisy, odstraňovač textu z obrázku si poradí i se složitým pozadím a zachová integritu celé fotografie (text remover from image).
Hlavní funkce
Online nástroj se specializuje na tzv. „Magic Eraser“ efekt. Dokáže identifikovat strukturu pozadí a po odstranění objektu ji logicky doplnit, takže nikdo nepozná, že na fotce původně něco bylo.
Výhody BeautyPlus
- Dva režimy rozpoznávání: Nabízí plně automatickou AI detekci pro rychlé úpravy i precizní manuální režim pro složité detaily.
- Chytrá specializace: Systém je vyvinut tak, aby dokázal specificky rozpoznat a označit prvky jako „lidé“, „text“, „vodoznak“ nebo „vrásky“.
- Vysoká kvalita: Na rozdíl od běžných editorů zachovává ostrost a barvy původního snímku.
- Dostupnost: Funguje okamžitě na jakémkoliv zařízení s internetem, aniž by zabíral místo v paměti iPhonu.
- Denní limit: Bezplatná verze nástroje nabízí pouze 3 volné pokusy každý den.
Průvodce krok za krokem
- Otevřete v prohlížeči online nástroj pro odstranění objektů a nahrajte fotografii přetažením souboru nebo výběrem z galerie.
- Zvolte prvek, který chcete nechat zmizet – může to být „lidé“, „text“, „vodoznak“ nebo „vrásky“. Případně použijte manuální štětec k označení specifické oblasti.
- Klikněte na tlačítko „Erase“ (Vymazat) a po dokončení procesu si stáhněte čistý výsledek do iPhonu.
iPhone a jeho nativní nástroje
Pokud máte nejnovější model iPhonu a aktuální iOS (zejména verze s Apple Intelligence), máte k dispozici nástroje přímo v aplikaci Fotky.
Hlavní funkce
Apple do svých systémů integroval funkci „Clean Up“ (Vyčištění), která se objevuje v režimu úprav a snaží se konkurovat profesionálním editorům pomocí lokálního strojového učení.
Výhody iPhonu
- Rychlost: Úpravy probíhají bleskově přímo v galerii.
- Ochrana soukromí: Fotky nemusíte nahrávat na žádný server, vše se děje v čipu telefonu.
- Jednoduchost: Rozhraní je identické s ostatními nástroji pro úpravu fotek, na které jste zvyklí.
- Integrace: Upravenou fotku můžete okamžitě sdílet nebo synchronizovat přes iCloud.
Nevýhody iPhonu
- Funkce je dostupná pouze na novějších modelech (např. iPhone 15 Pro a vyšší) s nejnovějším systémem.
- Nativní nástroj může mít problémy s komplexním pozadím, kde často zanechává rozmazané mapy.
- Chybí specializované režimy pro konkrétní typy objektů, jako je specifické odstraňování textu.
Průvodce krok za krokem
- Otevřete aplikaci Fotky a vyberte daný snímek.
- Klepněte na ikonu Upravit (tři čárky nebo nápis v rohu).
- Najděte a aktivujte nástroj Clean Up.
- Prstem zakroužkujte nebo zamalujte objekt, který chcete odstranit.
- Počkejte na zpracování a klepněte na Hotovo pro uložení.
Srovnání BeautyPlus vs iPhone: Kterou cestu zvolit?
Celkové srovnání
Zatímco iPhone sází na bleskovou dostupnost a integraci v systému, BeautyPlus nabízí robustnější algoritmy zaměřené na estetický výsledek. Nativní nástroje Applu jsou skvělé pro rychlé odstranění malého smítka, ale u větších zásahů často narazí na své limity. BeautyPlus naopak využívá cloudový výkon, který dokáže lépe rekonstruovat textury, jako je tráva, písek nebo cihlová zeď.
Kdy zvolit BeautyPlus
Tento nástroj je jasnou volbou v momentě, kdy potřebujete z fotky odstranit text nebo vodoznaky, což nativní iPhone editor nezvládá příliš čistě. Také po něm sáhněte, pokud vlastníte starší model iPhonu, který novou funkci „Clean Up“ nepodporuje. BeautyPlus je ideální pro tvůrce obsahu, kteří vyžadují profesionální retuš bez nutnosti vlastnit nejdražší hardware.
Kdy zvolit iPhone
Nativní editor v iPhonu je nejlepší pro uživatele, kteří spěchají a mají k dispozici nejnovější technologie od Applu. Pokud potřebujete vymazat náhodného turistu z dálky na dovolenkové fotce a nechcete opustit prostředí své galerie, je to nejrychlejší cesta. Je to ideální řešení pro momentky, kde nejde o dokonalost na úrovni pixelů, ale o rychlé vyčištění záběru před odesláním přátelům.
Závěr
Odstranění rušivých elementů z vašich vzpomínek nikdy nebylo snazší. Ať už se rozhodnete pro pokročilou AI technologii BeautyPlus nebo využijete integrované funkce svého iPhonu, získáte čisté a profesionálně vypadající snímky během pár sekund.