Zavřít reklamu

Apple vydal novou aktualizaci pro ty, co ještě nepřešli na watchOS 26

Apple Watch
Jiří Filip
0

Pokud využíváte Apple Watch a z nějakého důvodu jste stále nepřešli na watchOS 26, Apple si pro vás dnes v noci připravil malé překvapení. Do světa totiž v tichosti vypustil watchOS 11.6.2, který je podle webu Applu dostupný pro modely Series 6 až 10, SE 2 či Ultra 1 a 2. A jak je u kalifornského giganta zvykem, nechybí v ní dle popisu důležité opravy chyb, kvůli čemuž je doporučená všem uživatelům. 

watchOS 11 1 watchOS 11 1
watchOS 11 2 watchOS 11 2
watchOS 11 3 watchOS 11 3
watchOS 11 4 watchOS 11 4
watchOS 11 5 watchOS 11 5
watchOS 11 6 watchOS 11 6
watchOS 11 7 watchOS 11 7
watchOS 11 8 watchOS 11 8
watchOS 11 9 watchOS 11 9
watchOS 11 10 watchOS 11 10
watchOS 11 11 watchOS 11 11
watchOS 11 12 watchOS 11 12
watchOS 11 13 watchOS 11 13
watchOS 11 14 watchOS 11 14
watchOS 11 15 watchOS 11 15
watchOS 11 16 watchOS 11 16
watchOS 11 17 watchOS 11 17
watchOS 11 18 watchOS 11 18
watchOS 11 19 watchOS 11 19
watchOS 11 20 watchOS 11 20
watchOS 11 21 watchOS 11 21
watchOS 11 22 watchOS 11 22
watchOS 11 23 watchOS 11 23
watchOS 11 24 watchOS 11 24
watchOS 11 25 watchOS 11 25
watchOS 11 26 watchOS 11 26
watchOS 11 27 watchOS 11 27
Vstoupit do galerie

Pár hodin po vydání pak Apple dodal, že aktualizace řeší mimo jiné problém, který mohl zapříčinit nenavázání spojení se záchrannými službami v Austrálii, což je poměrně zajímavé vzhledem k tomu, že stejnou chybu řešil Apple v předešlých týdnech i u iPhonů. Evidentně se tedy jedná o plošný problém, který bylo třeba rázně vyřešit. Dá se nicméně předpokládat, že oprav chyb bylo v systému podstatně víc a Apple se o nich jen nezmínil, jak má ve zvyku. Z uživatelského hlediska je pak vydání tohoto updatu dalším důkazem nekompromisní softwarové podpory, která je dle mého názoru jedním z důvodů, proč se vyplatí Apple produkty používat. Protože ruku na srdce, žádný jiný výrobce elektroniky si vás takto softwarově hýčkat nebude. 

Apple Watch lze zakoupit zde

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.