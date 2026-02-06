Apple vydal novou aktualizaci pro ty, co ještě nepřešli na watchOS 26

Pokud využíváte Apple Watch a z nějakého důvodu jste stále nepřešli na watchOS 26, Apple si pro vás dnes v noci připravil malé překvapení. Do světa totiž v tichosti vypustil watchOS 11.6.2, který je podle webu Applu dostupný pro modely Series 6 až 10, SE 2 či Ultra 1 a 2. A jak je u kalifornského giganta zvykem, nechybí v ní dle popisu důležité opravy chyb, kvůli čemuž je doporučená všem uživatelům.
Pár hodin po vydání pak Apple dodal, že aktualizace řeší mimo jiné problém, který mohl zapříčinit nenavázání spojení se záchrannými službami v Austrálii, což je poměrně zajímavé vzhledem k tomu, že stejnou chybu řešil Apple v předešlých týdnech i u iPhonů. Evidentně se tedy jedná o plošný problém, který bylo třeba rázně vyřešit. Dá se nicméně předpokládat, že oprav chyb bylo v systému podstatně víc a Apple se o nich jen nezmínil, jak má ve zvyku. Z uživatelského hlediska je pak vydání tohoto updatu dalším důkazem nekompromisní softwarové podpory, která je dle mého názoru jedním z důvodů, proč se vyplatí Apple produkty používat. Protože ruku na srdce, žádný jiný výrobce elektroniky si vás takto softwarově hýčkat nebude.